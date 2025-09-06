Septiembre, un mes especial para el Llagar JR
Estos días marcan el inicio de los preparativos para mayar la cosecha
A.A.
"Se trata de un mes para pensar en manzanas". En clave sidrera, septiembre es especial: marca el inicio de los preparativos para la cosecha de manzana y, con ella, del nuevo ciclo de producción de sidra. "Se termina el verano y hay que ir pensando en organizarlo todo para ‘mayar’ la cosecha y obtener la sidra del año que viene", aventura Juan José Tomás Pidal, gerente del Llagar JR. Es tiempo ahora de controlar las pomaradas y el estado del fruto. Además, se revisan prensas y demás maquinaria.
Después, en octubre, cuando llega el turno del prensado de manzana, se produce sidra dulce —mosto de manzana— en el llagar. Por eso, coincidiendo con los primeros mayados de la temporada, las visitas guiadas que organiza JR —y que se pueden concertar en su web, www.sidrajr.es— se enfocan en esas fechas al prensado de la manzana, y se sirve sidra dulce como degustación.
El verano da sus últimos coletazos y la sidra natural se continúa bebiendo en restaurantes, merenderos y fiestas y ocasiones especiales, como este lunes, Día de Asturias. Porque, como recuerdan desde el llagar, "cualquier momento es bueno para echar un culín". Y más en estos días.
