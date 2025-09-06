Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los socios del Grupo disfrutan del comienzo de sus fiestas

Los socios del Grupo disfrutan del comienzo de sus fiestas | FERNANDO RODRÍGUEZ

Los socios del Grupo disfrutan del comienzo de sus fiestas | FERNANDO RODRÍGUEZ

El Real Grupo de Cultura Covadonga dio el comienzo ayer a sus fiestas con protagonismo para la música. La sede de Mareo de la entidad gijonesa acogió un concierto de la orquesta "Ráfaga", que contó con actuación previa de dj. En la imagen, algunos de los socios asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents