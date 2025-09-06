Los socios del Grupo disfrutan del comienzo de sus fiestas
El Real Grupo de Cultura Covadonga dio el comienzo ayer a sus fiestas con protagonismo para la música. La sede de Mareo de la entidad gijonesa acogió un concierto de la orquesta "Ráfaga", que contó con actuación previa de dj. En la imagen, algunos de los socios asistentes.
