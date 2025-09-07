Un autobús arrolla en Gijón a un peatón que cruzó por un lugar indebido la avenida de la Constitución
El afectado, de 51 años y con síntomas de estar ebrio, fue trasladado con policontusiones a Cabueñes
Un hombre resultó herido esta mañana después de que un autobús le atropellase al cruzar la avenida de la Constitución por un lugar indebido, según confirman fuentes policiales. Este individuo, de 51 años, sufrió lesiones de distinta consideración y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes.
El atropello, que generó revuelo en la zona, próxima a la confluencia con la avenida de Gaspar García Laviana, ocurrió sobre las once y media de la mañana.
El afectado, que según las mismas fuentes, parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol, quiso cruzar la avenida de la Constitución por una zona sin semáforo ni paso para peatones. El conductor del autobús no pudo evitar arrollarlo.
Hasta la zona se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Local para esclarecer las causas del siniestro, así como personal sanitario para asistir al peatón, de iniciales J. P. M. y de 51 años de edad.
Tras una primera revisión, el afectado presentaba distintos politraumatismos fruto del impacto del atropello, pero, afortunadamente, ninguna de sus lesiones parecía de gravedad.
Fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes para una exploración más exhaustiva. No se teme por su vida.
Fin de semana trágico en la carretera
Este atropello de la avenida de la Constitución ocurrió horas después de que un vecino de Gozón perdiese la vida al sufrir una salida de vía en la autopista Minera cuando circulaba en dirección a Gijón a la altura de la desviación a Granda. Nada se pudo hacer por salvarle la vida.
