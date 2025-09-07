Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria

A un año de cárcel y cinco de libertad vigilada, entre otras imposiciones, asciende la condena para un gijonés nacido en 1981 que agredió sexualmente a la hija de unos amigos aprovechando que ambos se habían subido en una atracción de feria. Este individuo, según se recoge en la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), "efectuó tocamientos reiterados en el muslo y en la zona del bajo vientre de la menor" a pesar de que la niña, de once años en el momento de los hechos, intentó zafarse. Gracias al sistema de grabación de la instalación se pudo demostrar este delito para el que el Ministerio Fiscal no llegó a pedir prisión.

El caso en cuestión ocurrió julio de 2023. Por la noche. El ahora condenado, según se recoge en la declaración de hechos probados, mantenía una relación de amistad desde hacía tiempo con los padres de la niña. Ambos entraron en una atracción, un simulador virtual cerrado, pero que dispone de una pantalla de televisión que permitía a los espectadores y al público en general ver lo que estaba pasando dentro durante el tiempo de funcionamiento de la instalación.

Fue el padre de la menor, también presente la noche de autos, quien grabó el tiempo que su hija y su amigo estuvieron dentro de la atracción para tenerlo como recuerdo. El procesado desconocía, según la sentencia, la existencia de esa pantalla. "Aproximadamente durante un minuto y treinta segundos", el investigado efectuó los tocamientos en distintas partes del cuerpo de la niña, "manteniendo la mano de forma continuada, incluso cuando la atracción ya se encontraba parada". Y todo, a pesar de que la niña "trató de desasirse del acusado en varios momentos". Al comprobar la grabación, el padre de la menor optó por denunciar.

En el juicio, celebrado a finales del pasado año, se dictó una sentencia condenatoria contra este hombre. Mientras que el Ministerio Fiscal y la defensa solicitaban la libre absolución, la acusación particular, liderada por la abogada Laia Duart Álvarez de Cienfuegos, solicitó prisión al entender que existía en el comportamiento de este hombre un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años.

Indemnización a la menor

La petición de la acusación surtió efecto. El tribunal de la sección octava le condenó a un año de cárcel, cinco años de libertad vigilada, cuatro de inhabilitación para el desempeño de cualquier profesión que conlleve contacto con menores y dos años de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su víctima (o comunicarse con ella por cualquier medio). Además, por los daños morales sufridos, se fijó en 1.000 euros la indemnización para la niña.

Un año de cárcel y cinco vigilado

