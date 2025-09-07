El "cosplay" toma Gijón: "Una vez más, la CometCon está manteniendo su nivel"

Los abrazos, las risas y los nervios protagonizaron ayer el concurso "Cosplay Stage", una de las citas con las que la CometCon permite a los asistentes mostrar su talento a la hora de lucir como sus personajes favoritos de los mundos virtuales. Más allá de esta cita, en la jornada de ayer fueron muchos los que disfrutaron del resto de los atractivos de la feria de ocio. "Hay mucha participación y un gran ambiente", expresó el coordinador de la CometCon, Héctor Lasheras.

Los participantes en el "Cosplay Stage" destacaron por la variedad de los accesorios y trajes que portaban. Muchos apostaron por ir caracterizados como personajes de sus videojuegos preferidos, mientras que otros optaron por los de series y películas. El jurado no tuvo nada sencillo seleccionar a los premiados, entre los que se coló la mención especial a un perro perfectamente equipado para la ocasión.

Durante toda la jornada, los participantes en el concurso y el resto de los asistentes se repartieron por las diferentes secciones del certamen de cultura y ocio alternativo. "El buen tiempo está ayudando para que la afluencia sea tan grande", señaló Lasheras.

Entre las múltiples actividades que se sucedieron en la jornada de ayer estuvo el nuevo espectáculo de lucha libre, una novedad que está recibiendo "buena acogida", tal y como indicó Lasheras. Asimismo, apuntó que la organización se encuentra satisfecha con los resultados alcanzados desde el viernes en la zona para niños y la exposición sobre Playmobil, otras de las novedades.

La actividad de la feria de ocio alternativo continuará hoy, desde las 12.00 hasta las 22.00 horas. Tras dos primeras jornadas que han dejado buen sabor de boca en la organización de la Cometcon, los asistentes podrán disfrutar en la clausura de la decimotercera edición del certamen de la pasarela de "cosplayers", que arrancará a las 16.00 horas. A continuación, se llevará a cabo el concurso "Dance arena". Durante toda la jornada habrá torneo de videojuegos y más de 60 ordenadores "gaming" estarán disponibles. "Una vez más, la CometCon está manteniendo está manteniendo su nivel", celebró Lasheras.