Hace un cuarto de siglo que las mujeres empezaron a conducir en el autobús municipal de Gijón: "Emociona llegar a esta cifra redonda"

María Dolores Abad Busto, "Lola", se conoce como la palma de su mano las cocheras con las que cuenta la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) en Tremañes, así como las vías por las que circulan sus vehículos a diario. No es para menos, ya que esta gijonesa es una de las primeras cuatro mujeres que comenzaron a trabajar como conductoras de los buses municipales de la ciudad hace ahora 25 años. "Es emocionante llegar a este número redondo. Lo vivo con mucha ilusión de ver que he podido con ello y que sigo con ánimo para otros tantos años", asegura Abad.

El calendario marcaba el 2 de septiembre del año 2000 cuando Mercedes San Emeterio Díaz, Cristina Iglesias y Aránzazu Sánchez, además de la propia Dolores Abad, fueron felicitadas en la plaza Mayor por la entonces alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, por haberse convertido en las primeras mujeres conductoras de Emtusa. Junto a ellas estaban otros 36 hombres que se incorporaban a la empresa como conductores. Además, en aquella fecha entró en vigor en la empresa la jornada de 35 horas.

Paz Fernández Felgueroso, hace 25 años, junto a los 40 integrantes que se unieron a la empresa, entre los que estaban las primeras cuatro mujeres conductoras. / Lne

De las cuatro, Dolores, Cristina y Mercedes continúan al volante de los vehículos de Emtusa y, Arancha, está jubilada. Abad, quien recibe a LA NUEVA ESPAÑA en las cocheras de la empresa, recuerda el 2 de septiembre del 2000 como "un día de muchos nervios porque al ser las primeras éramos muy observadas, pero fue algo bonito". "Tengo un gran recuerdo, fue una experiencia muy positiva", indica esta conductora, quien entró a Emtusa con 26 años, tras completar sus estudios en Logopedia en Salamanca.

Un curso impulsado por la Fundación Mujeres

Al regresar a su ciudad natal, Abad y sus otras tres compañeras realizaron un curso de conducción impulsado por la Fundación Mujeres y, más tarde, se presentaron a la oferta de trabajo que lanzó Emtusa. En total, a las pruebas se presentaron 600 aspirantes, de los cuales solo 17 eran mujeres. Todos ellos optaban a 40 puestos de trabajo. Finalmente, Abad, San Emeterio Iglesias y Sánchez fueron las mujeres que pasaron a ser componentes de Emtusa y, a la vez, de la historia de la ciudad por ser las primeras conductoras.

Por la izquierda, Cristina Iglesias, Aránzazu Sánchez, Mercedes San Emeterio y Lola Abad, en la plaza Mayor, hace justo 25 años. / Lne

Pese a que su "sueño" de niña no pasaba por ser conductora, ahora, a sus 51 años, Abad no se imagina una rutina alejada de los autobuses rojiblancos con los que la empresa municipal presta el servicio diario.

De este cuarto de siglo, esta gijonesa se queda con el cariño que ha recibido por parte de los usuarios. Principalmente de los vecinos de Roces, ya que sus inicios fueron en la línea 2, que unía este barrio con el Hospital de Cabueñes. "Era increíble, sabía quién iba a montarse en la siguiente parada dependiendo la hora que fuese", resalta Abad, que actualmente lleva a cabo el recorrido de la línea 18, que también tiene parada en Roces. "Me encanta pasar por allí y que cuando entran al autobús me cuenten sus vidas. Es mi barrio laboral", sentencia.

A lo largo de estos 25 años, Abad ha vivido en primera persona la transformación de Emtusa. Algunos de los cambios positivos que destaca son el traslado de la sede de El Cerillero a Tremañes; la puesta en marcha de los aires acondicionados; la implementación de sistemas de seguridad y direcciones asistidas; la electrificación de los vehículos; el sistema de pago; la ergonomía del asiento del conductor, y la entrada de otras muchas conductoras.

Por otro lado, esta profesional siente que la sociedad "cada vez está más estresada y eso se traspasa en la carretera de unos a otros, generándose un ritmo frenético".