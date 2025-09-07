El Festival Imposible se disfruta en el Botánico
El Jardín Botánico acogió este fin de semana el segundo pase del Festival Imposible, con la proyección de algunos de los mejores conciertos internacionales. En la sesión de hoy domingo, los asistentesdisfrutaron de Amy Winehouse, "Queen", David Bowie y "Coldplay".
