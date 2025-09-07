Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival Imposible se disfruta en el Botánico

Una de las proyecciones este domingo.

Una de las proyecciones este domingo. / Fernando Rodríguez

El Jardín Botánico acogió este fin de semana el segundo pase del Festival Imposible, con la proyección de algunos de los mejores conciertos internacionales. En la sesión de hoy domingo, los asistentesdisfrutaron de Amy Winehouse, "Queen", David Bowie y "Coldplay".

