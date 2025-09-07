La fiesta no para un segundo

Septiembre en Gijón es sinónimo de fiesta y eso se nota por toda la ciudad. Cimadevilla, La Guía, La Camocha y Serín, con mucho ambiente y con gran variedad de actividades, siguen disfrutando de sus celebraciones.

1 | FERNANDO RODRÍGUEZ

En el barrio Alto no faltó detalle. "Cimavilla hace 50 o 60 años era como el siglo de oro español, éramos los amos del alterne y del cachondeo, para bien y para mal. Algo tendremos esta tribu de playos cuando el barrio se llena de xente año tras año", relataba con humor Kike Ovies, maestro de ceremonias en la tradicional ‘Comedia Cucaña’, en la que participaron diez atrevidos disfrazados, con atuendos de sevillana o de pirata, entre otros.

3 | FERNANDO RODRÍGUEZ

Este año el podium se lo llevaron Daniel Suárez, Javier Pablos y Cristian Langarica, y aunque ninguno consiguió llegar al final del resbaladizo tronco, los cientos de espectadoresen el puerto deportivo no pararon de animar. Tras la cucaña, los vecinos no dejaron que la fiesta terminara, y continuaron divirtiendose con la música en directo y el desfile de introcharangueros y cabezudos.

5 | FERNANDO RODRÍGUEZ

Alejándose un poco del mar, La Guía contó con una sesión vermú amenizada por Tere Rojo y Charly Blanco, y un pasacalles de la banda de gaitas "Saxum Gijón". Una vez finalizado, los vecinos pudieron disfrutar de la creación musical de "Jimaguas Quinteto", y de una gran fiesta de los años 90. Además, hoy a las 11.00 horas se dará salida a la IV Ruta Motera, seguido de una sesión vermú amenizada por el "Dúo Eleven". Por la tarde tendrá lugar una muestra de "Picamaro Grupo Teatro", una sesión de rumbas y sevillanas, y para cerrar la noche estará dj María Martín.

2 | LNE

Más fiestas y homenajes

En Serín también destacó su sesión vermú y la entretenida holi party donde los mayores y pequeños disfrutaron de un momento familiar divertido. Además, la noche la cerró la música con el ‘Grupo Las Xanas’ y Pedro Bautista. Hoy también arranca el día con otra sesión vermú y una exhibición de sevillanas, seguido de una carrera de cintas a caballo y un cierre de verbena con la disco móvil animando la folixa.

La Camocha contó ayer con la presencia en sus fiestas del concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, quien pudo disfrutar un rato con los vecinos. Por otro lado, este barrio inicó su jornada festiva con música por todo lo alto, con el espectáculo de Pablo Pérez Covers y un karaoke familiar de lo más divertido. Seguido tuvo lugar u nconcurso de tortillas y el espectáculo del Payaso Tato. Y para cerrar el día como inició, "Clave de Son" y dj Paul Stone se encargaron de amenizar la verbena.

Por otro lado, la Asociación de vecinos "La Magdalena" de la parroquia de Ruedes también estuvo ayer celebrando, pero en este caso, con un homenaje a sus mayores María Lidia Martínez y Félix Menéndez, en el restaurante Savannah. Además, este acto contó con la presenciade la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.