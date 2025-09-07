García Pozuelo inaugura muestra en Galería Llamazares
La artista riojana Juana García Pozuelo inauguró el sábado en Galería Llamazares la exposición "La Vida Romántica", una recopilación de distintos formatos y escalas, donde mantiene su característico trabajo sobre la memoria, el deseo y la introspección.
