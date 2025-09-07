Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales de Gijón: "El ‘sanchismo’ toma las decisiones migratorias a la trágala y sin equidad"

El edil de Servicios Sociales y Vivienda, el popular Guzmán Pendás Molina (Gijón, 1971), fue uno de los numerosos gijoneses que nacieron en la Gota de Leche, el edificio que puso en marcha el médico pediatra Avelino González hace ahora un siglo. Para reivindicar su figura y la importancia de esta institución para la ciudad, la Fundación Municipal de Servicios Sociales que preside Pendás ha impulsado una muestra al aire libre que estará activa hasta el 21 de septiembre. La respuesta de los vecinos a esta iniciativa en las primeras jornadas de la exposición dejan al concejal "muy satisfecho".

Optaron por celebrar el centenario con una muestra.

Es una conmemoración abierta a la ciudadanía para compartir esta gran historia con todos los gijoneses. No solo se trata de una mirada al pasado, sino que también es un compromiso actual con el presente y el futuro. Me siento muy satisfecho de cómo ha quedado la muestra y del éxito tremendo que está teniendo.

En la inauguración puso el foco en que el espíritu de la Gota de Leche continúa activa.

Sigue totalmente presente gracias a los profesionales de la Fundación. La solidaridad que estamos aportando desde "Gijón Social" es ya un referente para un montón de ciudades españolas. Tenemos un modelo centrado en cada persona y proyectos dirigidos a combatir os mayores problemas que tiene la ciudadanía actual, que son la soledad no deseada, los menores en situación de vulnerabilidad, el acceso a la vivienda y el sinhogarismo.

¿Qué valoración hace del proyecto diseñado para la reforma del Albergue Covadonga?

Va a tener una imagen vanguardista, con un amplio patio central que estará fusionado con el exterior y zonas diáfanas que aportarán mucha luz y facilitarán poder socializar. La reforma -cuyo inicio está previsto para 2026- va a conllevar una transformación brutal del edificio y del entorno. Además, se mantiene en el mismo sitio y no habrá que hacer ninguna mudanza.

El difícil acceso a la vivienda es un problema acuciante. ¿Qué pasos van a dar próximamente para hacerle frente?

Es un problema grave. De hecho, todos los españoles lo ven como uno de los principales. Aquí estamos trabajando a destajo para reducir ese problema para los gijoneses en varias líneas. Primero, el ya conocido "Plan Llave", para aumentar el parque de vivienda asequible, además de las reformas de viviendas que finalizaremos a final de año en La Camocha y las ayudas al alquiler. Por otro lado, el programa de intermediación "Gijón confía alquilando", que confiamos en poder activar en el último trimestre, posiblemente desde octubre, y que está enfocado para esas personas que, teniendo un trabajo estable, los ingresos no le permiten tener una vivienda en alquiler. Lo que hacemos es movilizar una gran cantidad de viviendas vacías y que los propietarios no las ponen en el mercado de alquiler por la inseguridad jurídica que provoca la nefasta Ley de Vivienda.

¿Les está resultando difícil convencer a los propietarios?

No. Muchos nos preguntaron por el programa y ya estamos terminando la plataforma digital a través de la cual se van a poner los pisos en alquiler. Habrá un tope de renta de 650 euros al mes o de 11 euros por metro cuadrado.

Hubo polémica con el "Plan Llave" y su retraso.

Hubo que hacer una pausa para incorporar la cláusula de actualización por el posible cambio del módulo de vivienda protegida. A nivel personal estoy contento con cómo está avanzando el proyecto. Si en un principio parecía que a lo mejor estábamos descoordinados, mi coordinación con Jesús Martínez Salvador, el edil de Urbanismo, es plena y trabajamos juntos para sacarlo adelante. Ambos coincidimos en que la solución a este problema para por una colaboración público-privada, ya que si incrementamos la oferta, los precios van a bajar.

El PSOE criticó esta semana una bajada de usuarios en los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia.

La concejala socialista Natalia González no se ajusta a la realidad cuando dice que hay personas que se dan de baja por descontento con el servicio. A veces parece que se busca reflejar un descontento que no existe. Los datos dicen todo lo contrario, ya que en 2024 el servicio prestó un 20% más de ayudas a domicilio que en 2023 y se atendió a más de 2.000 personas. Creo que la tónica general es de satisfacción con el servicio y, si alguna persona tiene una queja o incidencia, tiene todas las facilidades para hacérnoslo llegar a la Fundación de Servicios Sociales.

¿Le molestó no recibir aviso de la llegada de los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias?

Evidentemente que nos hubiese gustado una comunicación previa, que es lo normal entre administraciones. Como concejal de Servicios Sociales, por lo que me ocupa la materia de inmigración, cuando te tienes que informar por otras fuentes y no te lo comunica la propia administración es molesto. La culpa se la echo a la administración nacional, ya que es el Estado quien tenía la tutela de estos menores. Quien falló fue el Ministerio de Inclusión. No obstante, aún así respondimos con total lealtad y colaboración.

¿Está de acuerdo con la política migratoria de España?

No es acertada, para nada. Hay falta de previsión de planificación. Se toman las decisiones a la trágala, sobre la marcha, con una falta de transparencia grave entre las administraciones. Y lo que es peor aún, existe una falta de equidad. El ‘sanchismo’ utiliza desgraciadamente la política migratoria para contemplar a sus socios de gobierno. Y al final, cuando falla la planificación, la carga recae en quien está a pie de calle.

¿Van a contar con las dos plantas de la Casa del Mar para las que han solicitado una cesión?

La solicitud está en régimen de adscripción y creemos que va a salir adelante. Con eso vamos a ganar capacidad y accesibilidad porque es un gran equipamiento en la zona oeste, donde nos estábamos quedando cortos con el Ateneo de La Calzada. Esas plantas -la cuarta y quinta- van a ir orientadas al uso por parte de programas de proximidad, actividades con fines sociales y dinamización, entre otros.

¿Qué plazos calcula?

Es difícil fijar una fecha, prefiero ser cauto. Sí puedo decir que ya está presupuestado para el año que viene empezar con la licitación de los proyectos y las primeras acciones que hay que acometer la reforma y los gastos generales del edificio.

¿Pedirá un aumento de cara a los próximos presupuestos?

Sí, vamos a pedir que se incremente. Estamos con los borradores y los proyectos ya van encaminados. Luego tiene que llegar la aprobación definitiva, pero vamos a solicitar un incremento de los presupuestos porque queremos consolidar convenios clave, como los que tenemos con la Cocina Económica y el Albergue Covadonga. A eso hay que sumarle la Casa del Mar, un aumento de horas de los servicios a domicilio y teleasistencia, etcétera. Si todo sale bien, esperamos que la Fundación de Servicios Sociales consiga superar la barrera de los 30 millones y que Vivienda pase de la de los 7.