Una de las iglesias más fotografiadas de Gijón encara una gran obra para arreglar la torre

Se trata de uno de los edificios más fotografiados y visitados de Gijón. Y no sólo por quienes hacen cola para casarse o por sus feligreses. Es la iglesia de San Pedro, en uno de los extremos del principal paseo marítimo de Gijón y que ahora necesita una cirugía urgente en una de sus partes, ante el deterioro acumulado después de 71 años al lado del mar. La parte superior de la torre de este emblemático templo, la pirámide que está sobre el campanario, tendrá que ser sustituida. La caída de cascotes del mortero que la conforma explica en buena medida la situación en la que ahora se encuentra. La rehabilitación será dirigida por el arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla.

La apariencia exterior del templo lleva a quien lo observa a pensar que está construido completamente en piedra, pero sólo la parte inferior del mismo es de este material. El resto es de mortero imitando piedra y partes de ese hormigón son las que se han desprendido desde la cúpula de la torre, cayendo sobre el tejado de la iglesia y no sobre la calle, dado que al haberse construido imitando el estilo del prerrománico, la torre está en medio del templo.

La iglesia actual se ubica en el emplazamiento que históricamente había ocupado un templo primitivo, que fue la única iglesia parroquial de Gijón entre el siglo XV y finales del siglo XIX. Aquel templo fue destruido durante la Guerra Civil. El actual se construyó en el mismo emplazamiento, entre el 20 de mayo de 1945 y el 16 de junio de 1954, bajo la dirección de los arquitectos Francisco y Federico Somolinos.

El mortero que se empleó para fabricar, entre otras cosas, las losetas que cubren la pirámide superior del campanario, ancladas con hierro que se ha ido oxidando con los años en un ambiente salino como en el que se encuentra, con los años se han ido deteriorando.

La caída de cascotes llegó a motivar la intervención en alguna ocasión de los Bomberos, habiéndose producido un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Gijón a la parroquia para que proceda a enmendar la situación, que es en lo que ahora se está.

Dado el deterioro actual en el templo del Campo Valdés, lo procedente es la sustitución completa de esa parte de la torre por materiales más duraderos, en concreto, a base de hormigón polímero y acero inoxidable. Los bloques de ese hormigón especial serán prefabricados por un fabricante especializado y luego colocados en el lugar manteniendo una imagen idéntica a la actual.

Al tratarse de una operación milimétrica, el primer paso para que todo encaje a la perfección ha sido un levantamiento topográfico del templo, que ha realizado una empresa especializada con drones. El resultado es que la altura real de la torre es de 37,20 metros, en lugar de los 33,15 que figuraban en los planos antiguos. Se tomaron numerosas mediciones de coordenadas, que permitirán realizar planos fiables para hacer el proyecto de rehabilitación de la torre, en base al cual se ejecutará la obra. Una rehabilitación con unas piezas prefabricadas exactamente iguales a las de mortero que se van a reemplazar, pero hechas con ese hormigón especial un hormigón a base de resinas.

El siguiente paso será tomar dos de las piezas de mortero de lo alto de la torre que se van a reemplazar y enviarlas a la empresa que va a fabricar las reproducciones necesarias para ejecutar la obra, lo que permitirá conocer el precio del material. La cuantía final de todos los trabajos necesarios para esta rehabilitación aún está por determinar y más que los materiales, el elemento que puede determinar una mayor cuantía de la obra es si es necesario colocar andamios para ejecutarla. Se está analizando si es posible la alternativa de realizar los trabajos con plataformas elevadoras. El coste determinará la elección, siempre que se garantice la seguridad.

La parroquia abrirá una suscripción popular para financiar los trabajos

Una de esas máquinas elevadores es precisamente la que se va a utilizar para coger de lo alto de la torre las dos losetas de mortero que se van a enviar a la empresa que tendrá que fabricar las reproducciones en hormigón polímero, un material más ligero que el mortero actual. La parroquia ya ha obtenido la licencia del Ayuntamiento de Gijón para poder retirar esas piezas utilizarán una máquina elevadora de Grúas Roxu.

Ese trabajo se hará pasado el verano, para no interferir con la temporada de bodas y la mayor afluencia de personas en fechas estivales. Una vez que se cuenten con todos los datos y el presupuesto de las obras, el proyecto tendrá que tramitarse ante el Ayuntamiento y ante Cultura, en el Principado, para obtener las autorizaciones necesarias para ejecutar las obras en un edifico catalogado con la máxima protección urbanística. Una vez que se obtengan todas las autorizaciones, la ejecución de los trabajos en sí apenas durará un par de meses.

Independientemente de cuál sea el presupuesto final de estos trabajos, la parroquia al frente de la que está Javier Gómez Cuesta tendrá que buscar fondos para sufragarlos. Una de las líneas de financiación será la suscripción popular, para lo que se habilitará una cuenta para recibir donativos de todas las personas que quieran contribuir a esta actuación.

Está abierta también la posibilidad de que pueda recibir fondos públicos la rehabilitación de esta parte de un edificio catalogado y que es la principal postal turística de Gijón. Fondos públicos ya los recibió la rehabilitación de otro templo, como es la Iglesiona, y también se dieron a particulares para la rehabilitación de las fachadas del paseo de El Muro.

Los desprendimientos en la iglesia parroquial llevaron a retejar en el templo hace ya un tiempo. Ahora se busca una solución definitiva para frenar el deterioro.