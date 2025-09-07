La logia masónica Jovellanos tiene una historia –entre 1912 y el final de la guerra de España– que fue objeto de investigaciones varias. Mencionamos los muy destacados trabajos de Yván Pozuelo Andrés y de Víctor Guerra. El primero con un estudio monográfico editado el año 2019, donde relaciona los nombres y apellidos (y nombre simbólico, profesión y año de iniciación) de los 372 hombres que pertenecieron a esa logia masónica gijonesa.

La relación nominal nos muestra la amplia variedad de liberales, socialistas, anarquistas e indianos retornados que, naturalmente, con ideas no coincidentes, su unieron y comprometieron en la masonería gijonesa. Surgió la masonería a raíz de los debates intelectuales del siglo XVIII y esa práctica asociativa llegó a Gijón con la formación de la logia "Amigos de la Naturaleza y la Humanidad" formada en 1850 y clausurada en 1854 donde participaban una treintena de residentes en Gijón, pero solo un gijonés de nacimiento, Francisco Pérez Carreño, concejal del Ayuntamiento de Gijón. Hubo en esa época y durante el siglo pasado varios concejales pertenecientes a la masonería, y también alcaldes como el anarcosindicalista Avelino González García-Mallada (Avelino González Mallada). En el siglo XIX hubo doce concejales masones, en el siglo XX veintidós.

De aquella primera logia gijonesa, "Amigos de la Naturaleza y la Humanidad", el resto de los miembros eran nacidos en otras localidades, pero la mayoría en Francia, eran empleados de la fábrica de vidrios La Industria. Luego vinieron varias logias más durante los siglos XIX y XX. Una muy importante fue la logia masónica Jovellanos, así llamada, aunque evidentemente Gaspar Melchor de Jovellanos no había sido masón.

En octubre de 1937, nada más terminar la guerra civil en Gijón, documentos masónicos gijoneses se llevaron a Salamanca, aunque algunos fueron quemados por los propios masones. El local masónico principal era el de la Logia Jovellanos en la actual calle de La Playa que durante la república había sido la calle del General Riego y enseguida fue la calle de Juan Vázquez de Mella, ideólogo del carlismo y fallecido en 1928. El edificio había sido levantado pasada la mitad de la década de 1920 por la Sociedad Amigos de la Enseñanza y por la Logia Jovellanos, y había sido también la sede de la Escuela Neutra Graduada que antes había estado en la calle Covadonga esquina con la calle de Concepción Arenal. En ese edificio de la calle de La Playa estaban las logias masónicas Jovellanos, Riego y el Soberano Capítulo de Caballeros Rosacruces "Alberto de Lera".

En los registros de 1937 y de años posteriores se incautaron los enseres masónicos gijoneses (documentos de todo tipo, muebles, objetos rituales) y se cargaron en dos vagones de ferrocarril con destino a Salamanca. La recreación en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, de una logia masónica está formada precisamente por objetos originales procedentes de Gijón, de la logia masónica Jovellanos. En ese Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca se conserva una inmensa documentación sobre la masonería gijonesa.

Además de documentos relacionados con la masonería fueron confiscados en Gijón fondos a organizaciones políticas, sociales y sindicales afectas a la República, así como a organizaciones de solidaridad, tribunales populares, ejército republicano y a ciudadanos particulares. Los documentos originales se conservan en ese archivo de Salamanca, y allí se guardan desde los momentos finales de la guerra civil. Pero los podemos consultar –en formato de microfilm– en el Archivo Histórico de Asturias en Oviedo.

La gijonesa Logia Jovellanos tuvo su primera sede en la calle del Comercio número 18. No existe actualmente ese nombre en el callejero local, pero era la actual Joaquín Alonso Bonet y parte de Marqués de San Esteban. Luego la sede masónica ya pasó a la citada calle de La Playa, números 5 y 7.

La Logia Jovellanos tuvo sus Venerables Maestros, el primero, en 1912, Francisco Seguí Marty, empleado de la Aduana, pero luego otros como el propietario José María Rodríguez, el interventor en el Ayuntamiento de Gijón Alberto de Lera, el comerciante Rogelio García, y el médico Honesto Suárez.

Entre los componentes de la logia masónica Jovellanos (entre 1912 y 1937) figuran personalidades gijonesas tan conocidas y notables (y diferentes) como las que citamos. El abogado y político Melquíades Álvarez, con nombre simbólico "Triboniano"; el maestro y alcalde Avelino González García-Mallada, "Panurgo"; el indiano y urbanizador de parte de El Llano Marcelino González, "Nalón"; el empresario Eleuterio Alonso, "Salmerón"; el catedrático Marcelino Aguirre, "Marx"; el director de banco Balbino Balbín, "Infiesto"; el comerciante Antonio Moriyón, "Gutenberg"; el profesor y fundador de la Escuela Neutra Graduada Eleuterio Quintanilla, "Floreal"; el fotógrafo Julio Peinado, "Nipse"; el profesor y fundador de la Sociedad Los Laboratorios Antonio Camino, "Hércules"; el mecánico Sergio Bonet, "Galileo". o el novelista autor de "Sonatina gijonesa" José Fernández Barcia, de nombre simbólico "Galdós".

Durante los años republicanos la que era plaza del Carmen tomó el nombre de plaza de Galán, por el militar que se alzó (junto al capitán Ángel García Hernández, ambos fueron fusilados) contra la monarquía en Jaca cinco meses antes del 14 de abril de 1931. En el año 1937 la plaza fue dedicada a José Antonio Primo de Rivera y en el año 1979 retomó el nombre original del Carmen que se mantiene en la actualidad. En esta imagen de la derecha, obra de Constantino Suárez (que forma parte del archivo del Muséu del Pueblu d´Asturies), podemos distinguir a la derecha de la foto la placa callejera con un triángulo masónico incluido.