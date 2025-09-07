Tabacalera, el rearme cultural de Gijón

La cultura cambia la vida de las ciudades. El Museo Guggenheim, coronó la reconversión de Bilbao de una ciudad gris y claustrofóbica a una urbe viva, dinámica y llena de posibilidades. La Casa Da Música en Oporto se convirtió en el símbolo de la ciudad lusa. Y, más cerca, en Avilés, el Niemeyer saluda ahora a los paseantes que bordean los márgenes de una ría antaño biológicamente muerta y ahora llena de truchas. Gijón está a las puertas de afrontar una obra que puede cambiar su forma de entenderse a sí misma en el plano cultural y cambiar la forma en la que se proyecta al mundo. La licitación del Centro de Arte de Tabacalera no solo no solo es un paso importante por sus cifras de inversión, 22,28 millones de euros, sino que puede verse como el paso previo a un importante reposicionamiento de la ciudad en el área del Norte de España, con la cultura como herramienta.

O, al menos, esa es la expectativa que tiene el gobierno local. Se entiende que el proyecto del Centro de Arte no se trata de reformar un edificio. Ni siquiera de construir dos nuevos edificios, el futuro Piñole y otro para hostelería. Eso sería quedarse en capas superficiales de la actuación. Se trata de tener un museo de museos que reorganice todo el entramado cultural y sobre el que este orbite. Así consta, de hecho, en la vocación de la extensísima memoria de la licitación. En este documento se deja claro, varias veces, que la finalidad del nuevo museo es "reforzar" un circuito artístico y cultural ya existente.

La memoria habla todo el tiempo de ejes. E imagina Tabacalera no como un actor aislado, sino como una potencia llamada a interactuar y complementar otros recursos. Explica el documento que el Centro de Arte tiene que verse dentro de un circuito, el del casco antiguo, en el que están la plaza Mayor, el Campo Valdés y sus termas romanas, el Elogio del Horizonte –otro ejemplo, por cierto, de obra cultural que cambió una zona–, la sala de la Autoridad Portuaria, el Museo Juan Barjola y el Palacio de Revillagigedo.

Es destacable que cite el equipamiento de la plaza del Marqués ya que, en el marco de la estrategia del gobierno local de rearmarse culturalmente, el palacete ha salido de su letargo. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Cajastur, responsable del inmueble, ha sido clave para que volver a tener un espacio expositivo. Ya ha habido dos exposiciones. "Orto y Ocaso", que repasó la historia del vidrio y la loza en Gijón. Y "Epicentro", una gran muestra, aún visitable, sobre fotografía gijonesa. Polémicas aparte, el año que viene habrá otra exposición de cien cuadros de Nicanor Piñole, antes de su mudanza a Cimavilla.

La suma de las partes de un todo

Los redactores del proyecto, conscientes del papel que debe jugar Tabacalera han prestado especial importancia a la idea, ya expuesta, de que la reforma es más que ampliar un complejo con nuevos edificios. Se desea que esos edificios se integren en un todo y se completen mutuamente. Esa premisa se mantiene, por cierto, en términos físicos o arquitectónicos, pero también espirituales. No hay que olvidar que la memoria detalla que el proyecto debe preservar la Historia allí contenida. Se debe mimar el legado romano, con los restos arqueológicos; el barroco, con el convento de las Madres Agustinas y el industrial, con la fábrica de tabacos. Y a él se le debe unir la parte contemporánea con los nuevos edificios como un capítulo más de Gijón.

Ya se dice que esa intención va más allá del simbolismo. Se centra también en lo práctico y funcional. Los órganos de Tabacalera funcionarán de forma autónoma, sí, pero la suma de las partes deberá dar un todo. Ahí jugará un papel importante la gran plaza y las zonas verdes que rodearán y cohesionarán el complejo. A la plaza, renaturalizada, se entrará por la calle María Bandujo y se prolongará, en forma de franja verde, por la fachada norte del edificio histórico, la que da al cerro de Santa Catalina, buscando evitar como pasa ahora que el edificio sea una frontera física entre el barrio y su mayor zona verde que hay que rodear.

Un espacio expositivo de primera

El Centro de Arte de Tabacalera será grande. Figurada y literalmente. La superficie expositiva, solo en el edificio histórico, será de 2.217 metros cuadrados. A ello hay que sumarle otros 491 que habrá en el nuevo Piñole, una cifra que incrementa en un 25 por ciento el espacio que hay en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa. Pero no solo. Ese espacio expositivo del edificio histórico se repartirá en dos plantas. El sótano almacén será también visitable y la iglesia, que mantendrá la grúa que se usaba para transportar el tabaco, tendrá usos múltiples.

Los añadidos a Tacabalera son dos bloques nuevos aunque, por diseño, parecerán solo uno. Se trata, por un lado, del futuro Piñole y el edificio de usos hosteleros. El nuevo museo del pintor gijonés estará en la última planta de ese nuevo edificio donde estarán también las nuevas oficinas de la Fundación Municipal de Cultura. Además, en el sótano, se mantiene un gran auditorio de 400 butacas para acoger proyecciones del Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX, que ya en alguna ocasión se presentó en Tabacalera.

Con la licitación ya en marcha, ahora solo queda esperar ver cuántas empresas se interesan por ejecutar una obra que tiene que empezar en abril de 2026. La idea es que en diciembre de 2027 esté listo el nuevo Piñole y en octubre de 2029 todo el conjunto. Ello sumado al resto de equipamientos que hay en el casco antiguo con otros de nueva creación, como la residencia de artista de Contrueces, hace que, a ojos del gobierno local, la vía gijonesa sea una autopista.