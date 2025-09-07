Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista al salirse de la vía en la Minera

El hombre tenía 71 años y era vecino de Gozón

Autovía Minera vista desde Granda.

Autovía Minera vista desde Granda. / Lne

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Luján Palacios

Luján Palacios

Trágico accidente en Gijón. Un hombre de 71 años, vecino de Gozón, falleció ayer por la noche después de sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta por la autovía Minera en dirección a Gijón a la altura de la salida a la parroquia de Granda. Según explican las fuentes consultadas, el motorista sufrió una salida de vía por causas que se investigan.

En el operativo desplegado ayer por la noche participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y patrullas policiales. Nada pudieron hacer por salvarle la vida a este hombre.

Información en elaboración

TEMAS

