Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde hace un mes

Alarma en Gijón por un nuevo caso de desaparición. Según la plataforma SOS Desaparecidos, a un gijonés llamado Carlos L. G., se le perdió la pista el pasado día 5 de agosto en la ciudad. Es decir, sus allegados no tienen noticias de él desde hace un mes.

Según los datos proporcionados por la plataforma en un mensaje en la red social "X", la antigua Twitter, el desaparecido tiene 44 años, mide un metro y ochenta centímetros de alto, es de complexión delgada y tiene calvicie total. Además, detallan que lleva barba y que camina de forma lenta.