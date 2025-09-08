Los barrios gijoneses siguen celebrando junto a sus vecinos
a.s.y.
Gijón
La Guía, Cimadevilla, La Camocha y Serín siguen celebrando sus fiestas. Mientras que el barrio pesquero de Cimavilla continua sus fiestas hasta el 14 de septiembre, las demás parroquias y barrios se despiden de sus festejos hoy, como último día con actividades y música.
En Serín, La Camocha y La Guía iniciarán hoy su jornada con una misa y una procesión, seguido de una sesión vermú o comida para marcar el final de estas folixas. Por otro lado, Cimadevilla continua festejando con su gran espicha a las 13.30 horas y la transformación de su carpa en una sala de cine por la noche, que se mantendrá hasta el día 10.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
- Tampoco será este año: el proyecto para la estación intermodal de Gijón se demora y se encarece (bastante)
- Espectacular accidente en Gijón: un taxi acaba empotrado contra un bar de El Coto tras un choque
- Revuelo junto a la Ruta de los Vinos, en Gijón, por un hombre indispuesto
- Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: 'Ha quedado muy bien