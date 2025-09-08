La Guía, Cimadevilla, La Camocha y Serín siguen celebrando sus fiestas. Mientras que el barrio pesquero de Cimavilla continua sus fiestas hasta el 14 de septiembre, las demás parroquias y barrios se despiden de sus festejos hoy, como último día con actividades y música.

Los barrios gijoneses siguen celebrando junto a sus vecinos

En Serín, La Camocha y La Guía iniciarán hoy su jornada con una misa y una procesión, seguido de una sesión vermú o comida para marcar el final de estas folixas. Por otro lado, Cimadevilla continua festejando con su gran espicha a las 13.30 horas y la transformación de su carpa en una sala de cine por la noche, que se mantendrá hasta el día 10.