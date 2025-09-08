Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
El agresor fue detenido por efectivos de la Policía Local
Nuevo apuñalamiento en Gijón, en el entorno de la estación de Sanz Crespo. Un joven resultó herido ayer tras haber recibido un total de cinco puñaladas. Una de ellas, según las fuentes consultadas, fue en el cuello, otras en el costado y una de ellas en la rodilla. Pudo salvar la vida.
Según estas mismas fuentes, el agresor ya ha sido detenido. Fueron efectivos de la Policía Local los que se encargaron de practicar esta detención. Los hechos tuvieron lugar en el entorno de la estación de Sanz Crespo y generaron un importante revuelo.
