La exdirectora del Hospital de Cabueñes de Gijón, Clavel Arce, carga contra la consejería de Salud por obligarla a jubilarse

Clavel Arce, quien fuera directora médica del Hospital de Cabueñes, en Gijón, ha anunciado esta tarde en una carta que se jubila. Explica la médica que lo hace tras haber intentado seguir ejerciendo su actividad profesional, pero sin éxito. "No me jubilo por voluntad propia, sino porque el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha denegado mi solicitud de prolongación en el servicio activo", cuenta en la citada carta. "A partir de este momento, el sistema sanitario público contará con una médica menos en un momento de grave escasez de profesionales", lamenta.

En esa carta, Arce hace un resumen de su trayectoria. Cuenta que es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y que tiene un máster en Medicina Paliativa y Administración Sanitaria. Añade, también, que desde 1994 trabaja en la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Cabueñes. Allí, detalla, "he dedicado mi carrera al cuidado de pacientes y familias en situación de gran vulnerabilidad". Concreta que durante 15 años interrumpió su actividad asistencial para desempeñar cargos de gestión, entre ellos, la dirección médica de Cabueñes. "Esa experiencia enriqueció mi visión del sistema sanitario, pero supuso también tomar decisiones no siempre compartidas", cuenta. Agrega que desde el 2023 regresó a su puesto. "Mi verdadera vocación", dice.

Arce detalla que este año, al reunir los requisitos para jubilarse, pidió una prórroga del servicio activo. "Deseaba continuar trabajando en un dispositivo con solo tres médicos, que los profesionales, pacientes y ciudadanos consideran esencial y que además goza de un alto nivel de satisfacción", reseña. "Tres meses después recibí una respuesta negativa, alegando la existencia de demandantes en la bolsa de empleo disponibles para cubrir el puesto", relata.

Descontenta con la respuesta

Arce concreta en su despedida que no está de acuerdo con esa respuesta. "Esta no es la realidad", argumenta. "La falta de personal médico es una dificultad reconocida por los propios gestores y vivida a diario por profesionales y ciudadanos", cuenta. "Para más evidencia, esa misma semana se concedió la prolongación del servicio activo a otra compañera de mi misma categoría profesional", analiza. "¿Es posible que, más allá de criterios objetivos, haya pesado en la decisión la voluntad de sancionarme por decisiones adoptadas durante mi etapa de gestión?", se cuestiona.

La médica añade que presentó un recurso ante la administración y que la respuesta a este recurso fue "aún más incomprensible". "Me ofrecen prolongar la actividad solo si me reincorporo a una plaza en atención primaria, de la que estoy en excedencia desde hace 30 años", afirma. "Es un ámbito para el que hoy en día no me considero capacitada", añade. "En cambio, me deniega la posibilidad de continuar en el trabajo en el que acumulo 16 de experiencia y de formación específica", lamenta. "Parece evidente que se trata de un intento de justificar la decisión de cara a un eventual proceso judicial o de hacerme desistir de mi deseo continuar trabajando", indica.

Arce añade en su carta que la gestión pública "debe ser referente en honestidad". "La prórroga del servicio activo de los médicos del sistema sanitario no puede depender de criterios arbitrarios, sino de regirse por principios claros y, con herramientas de valoración y evaluación objetivas", afirma. "Analizar cada caso para responder al interés público de manera justa y eficaz. Si aceptamos como inevitables los comportamientos en la gestión pública que contradicen estos principios, estaremos contribuyendo a que se enraícen en la Administración", puntualiza.

"Me voy orgullosa de los 37 años dedicados al sistema sanitario público y agradecida a los compañeros, pacientes y familiares de los que tanto he aprendido y tanto cariño he recibido", finaliza.