La CometCon se despide en Gijón con más público que el pasado año

La decimotercera edición de la CometCon se despidió ayer de Gijón con una gran audiencia, "aparentemente" mayor que el año anterior. "De momento solo tengo los datos del viernes, y ese mismo día ya tuvimos un 30 por ciento más de afluencia en comparación con el año pasado", destacó el director de este evento de ocio alternativo, Héctor Lasheras. Pese a que los datos definitivos de visitantes no se conocerán hasta dentro de unos días, Lasheras está convencido de que esta edición "ha seguido una buena línea positiva de afluencia".

Por otro lado, una de las novedades más llamativas de esta edición y que "funcionó bastante bien", según explicó ayer el director, fueron los espectáculos de lucha libre, que contaron con mucho público asombrado. Además, "el buen tiempo" acompañó mucho esta edición, en la que los asistentes también podían disfrutar de los foodtrucks que había en el exterior de los pabellones.

La clausura de ayer fue acompañada de una de las actividades más esperadas de los asistentes: la pasarela de "cosplay". Todos los concursantes lucieron sus mejores galas ante un jurado y público. Una vez finalizó, tuvo lugar el concurso "Dance arena", y un "mega random dance", un certamen de baile donde los fans del género musical coreano, K-pop y de música pop internacional, pudieron disfrutar al máximo hasta el cierre de la CometCon.