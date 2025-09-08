Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)

Una de las escenas habituales de la playa de San Lorenzo, en especial entre el pedreru de San Pedro y la Escalerona, son las olas rompiendo contra el Muro. Atrae la mirada de gijoneses y también de visitantes, que no dudan en captar el momento con fotografías y vídeos. Este lunes festivo, día de Asturias, el oleaje con la pleamar, un cuarto de hora antes de las seis de la tarde, dejó esta escena con el oleaje que azotaba el Muro.

La marea había subido y las olas golpeaban con fuerza, algunas, incluso, "chiscaban" a quienes se detenían en el entorno de la Escalera 2, conocida popularmente como la rampla. Fotos, posados... e incluso hasta un chapuzón a pesar del peligro. De hecho, los socorristas, tanto los de la Escalerona como el que hace guardia en el entorno de la Cantábrica, repredieron con el silbato a una bañista esta tarde de lunes. "Es prestoso verlo, pero hay que tener cuidado", señalaba una paseante.

Con el oleaje es frecuente que el mar arrastre arena. De hecho, son ya varias las semanas de abundancia de arena en San Lorenzo, tanto que primero obligó a cavar una zanja en el entorno de las duchas de la Escalerona (la gente tenía que ducharse de rodillas) y después acabó enterrando casi por completo el contramuro existente entre la Escalerona y la escalera 3.

Ese auge de arena está motivado por las mareas y el oleaje, según los expertos. Los últimos estudios de la zona emergida de la playa fueron realizados en 2023 por el Ayuntamiento de Gijón y a 2020 se remontan las últimas batimetrías en la bahía encargadas por la Autoridad Portuaria de Gijón. En el caso del Ayuntamiento, la concejalía de Medio Ambiente que lidera el popular Rodrigo Pintueles volverá a encargar este otoño un nuevo estudio, con drones, del volumen de arena que hay en la playa de San Lorenzo, en la zona emergida de la misma desde el límite de la bajamar.

El ocle llega sin cesar a la orilla del arenal

Pero el mar no solo trae arena. El ocle también está presente en los últimos días. En cuanto a la retirada ocle, explican desde Emulsa que se han retirado 60 toneladas de algas. Puntualizan, eso sí, que el peso tan llamativo no viene tanto por la cantidad, que en parte también, sino porque el ocle al proceder del Cantábrico y salir mojado pesa más.

Tan solo se recoge el ocle que queda depositado en la arena, aprovechando la bajamar, con varias máquinas de la empresa municipal para "minimizar su presencia hasta la próxima pleamar". Con el que hay flotando en el agua nada se puede hacer.