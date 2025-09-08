Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)

Los paseantes aprovechan para tomar fotografías y vídeos

Una bañista que se zambulló en la Rampla fue reprendida por los socorristas

VÍDEO: Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo

VÍDEO: Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo

LNE

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Una de las escenas habituales de la playa de San Lorenzo, en especial entre el pedreru de San Pedro y la Escalerona, son las olas rompiendo contra el Muro. Atrae la mirada de gijoneses y también de visitantes, que no dudan en captar el momento con fotografías y vídeos. Este lunes festivo, día de Asturias, el oleaje con la pleamar, un cuarto de hora antes de las seis de la tarde, dejó esta escena con el oleaje que azotaba el Muro.

La marea había subido y las olas golpeaban con fuerza, algunas, incluso, "chiscaban" a quienes se detenían en el entorno de la Escalera 2, conocida popularmente como la rampla. Fotos, posados... e incluso hasta un chapuzón a pesar del peligro. De hecho, los socorristas, tanto los de la Escalerona como el que hace guardia en el entorno de la Cantábrica, repredieron con el silbato a una bañista esta tarde de lunes. "Es prestoso verlo, pero hay que tener cuidado", señalaba una paseante.

Con el oleaje es frecuente que el mar arrastre arena. De hecho, son ya varias las semanas de abundancia de arena en San Lorenzo, tanto que primero obligó a cavar una zanja en el entorno de las duchas de la Escalerona (la gente tenía que ducharse de rodillas) y después acabó enterrando casi por completo el contramuro existente entre la Escalerona y la escalera 3.

Ese auge de arena está motivado por las mareas y el oleaje, según los expertos. Los últimos estudios de la zona emergida de la playa fueron realizados en 2023 por el Ayuntamiento de Gijón y a 2020 se remontan las últimas batimetrías en la bahía encargadas por la Autoridad Portuaria de Gijón. En el caso del Ayuntamiento, la concejalía de Medio Ambiente que lidera el popular Rodrigo Pintueles volverá a encargar este otoño un nuevo estudio, con drones, del volumen de arena que hay en la playa de San Lorenzo, en la zona emergida de la misma desde el límite de la bajamar.

El ocle llega sin cesar a la orilla del arenal

Pero el mar no solo trae arena. El ocle también está presente en los últimos días. En cuanto a la retirada ocle, explican desde Emulsa que se han retirado 60 toneladas de algas. Puntualizan, eso sí, que el peso tan llamativo no viene tanto por la cantidad, que en parte también, sino porque el ocle al proceder del Cantábrico y salir mojado pesa más.

Tan solo se recoge el ocle que queda depositado en la arena, aprovechando la bajamar, con varias máquinas de la empresa municipal para "minimizar su presencia hasta la próxima pleamar". Con el que hay flotando en el agua nada se puede hacer.

TEMAS

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
  3. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  4. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
  5. Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: 'Ha quedado muy bien
  6. Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo
  7. Susto en Fomento, en Gijón, por una agresión a un joven: 'Pensamos que lo iba a tirar al mar
  8. Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón: "Es un lugar emblemático"

Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón: "Es un lugar emblemático"

El Grupo venera a la Santina con procesión, ofrenda floral y una larga ristra de socios premiados: "Sois la base de nuestra entidad"

El Grupo venera a la Santina con procesión, ofrenda floral y una larga ristra de socios premiados: "Sois la base de nuestra entidad"

Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)

Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)

Armón Gijón inicia el montaje de los nuevos ferris eléctricos para Baleària

Armón Gijón inicia el montaje de los nuevos ferris eléctricos para Baleària

Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren

Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren

El historiador Luis Ribot, que encuentra en Gijón su refugio, examina la figura del rey Carlos II

El historiador Luis Ribot, que encuentra en Gijón su refugio, examina la figura del rey Carlos II

Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde hace un mes

Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde hace un mes

Cientos de asturianos se examinan en Gijón para ingresar en la Guardia Civil: para unos "asequible" y para otros "algo rebuscado"

Cientos de asturianos se examinan en Gijón para ingresar en la Guardia Civil: para unos "asequible" y para otros "algo rebuscado"
Tracking Pixel Contents