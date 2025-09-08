Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón celebra su fiesta de integración con comida y folclore de siete países: "Asturias es una tierra de migración que vio partir a muchos hijos e hijas"

El Tendayu acoge una celebración internacional: "Su historia ya forma parte de la nuestra"

Las peruana Cristina Bedón y Gloria Cuba, ayer, cocinando. | A.S.Y.

Las peruana Cristina Bedón y Gloria Cuba, ayer, cocinando. | A.S.Y.

andrea sanz-yus

Gijón

Una vuelta por la gastronomía del mundo (o buena parte del mundo) sin salir del Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies. Esta fue la propuesta impulsada ayer en la segunda edición del Día de los Nuevos Asturianos, una iniciativa cultural protagonizada por todos aquellos migrantes que encontraron en Asturias un nuevo hogar. Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana y Rumania estuvieron presentes. "Esto es una fiesta de integración y de la multiculturalidad, que al final habla mucho de lo que es Asturias, una tierra de migración que vio partir a muchos hijos e hijas, madres, padres güelos y güelas, pero que también es un puerto de llegada y cada vez más, y celebraciones como esta dan buena prueba de ello", aseguró la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, Olaya Romano.

Los rumanos Valentina Roman y Ioan Calin Cardos.

Los rumanos Valentina Roman y Ioan Calin Cardos.

El Tendayu se llenó de un ambiente familiar y divertido, un lugar donde poder comer una gran variedad de platos o bailar las danzas folclóricas tradicionales. "Para representar a nuestro país hemos traído arepas dominicanas, bizcocho dominicano y habichuelas con dulce, un plato típico de República Dominicana", explicó Victoria Montero, quien se considera a sí misma "domiasturiana" por sus diecinueve años "encantada y feliz" en la región. Junto a ella, María Teresa Díaz, aseguró que ella es más "asturiana-dominicana", ya que su padre asturiano emigró a República Dominicana, y ella hizo el viaje de vuelta.

Las dominicanas Victoria Montero y María Teresa Díaz.

Las dominicanas Victoria Montero y María Teresa Díaz.

Por otro lado, a los fuegos en representación de Perú, estaban Gloria Cuba y su madre Cristina Bedón, preparando unos chanchos y una causa al estilo peruano. "Nosotras vivimos en Pola de Lena, y llevo tres años viviendo en Asturias y estoy casada con un asturiano, así que yo aquí estoy muy bien acogida, y he conocido a gente que nos ayudó cuando llegamos, y yo quiero ayudar al que pueda también", concluyó Cuba.

Las argentinas Claudia Ramírez, Nora López y Mercedes Viscarra.

Las argentinas Claudia Ramírez, Nora López y Mercedes Viscarra.

A la cita acudió el edil de Servicios Sociales y Vivienda, el popular Guzmán Pendás, que recalcó que le gustaría “que esto se convirtiese en una cita ineludible de Gijón”. “Aquí tenemos muestras de un montón de países, con su gastronomía y tradiciones, y es en realidad una muestra de su historia, una historia que ya forma parte de la nuestra", remató.

Por la izquierda, colombianos Sandra Mamian, Trini Morales, Tanyi Tolosa, Ligia Navas y Hernando Navas.

Por la izquierda, colombianos Sandra Mamian, Trini Morales, Tanyi Tolosa, Ligia Navas y Hernando Navas.

