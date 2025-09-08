Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

Con el objetivo de poner freno al deterioro de las calzadas por las que cada día pasan decenas de vehículos en la ciudad, el gobierno local acaba de poner en marcha una campaña para renovar el pavimento de más de una decena de calles que "llevan años en mal estado". A las actuaciones en marcha llevadas a cabo recientemente en la avenida de la Argentina, en La Calzada, o en la avenida Schulz, se sumarán próximamente nuevas vías por toda la ciudad como la avenida Albert Einstein, en Viesques, pero en especial serán las calles del centro donde se acometan estas actuaciones. Explican desde el Ayuntamiento, por ejemplo, que el pavimento de la calle Menéndez Valdés, que comunica la plazuela de San Miguel con la plaza del Instituto, conocida popularmente como el Parchís, se llevará a cabo antes de que finalice este año.

El plan de renovación del pavimento tiene la vista puesta en 2026 y para llevarlo a cabo se destinará una partida de un millón de euros en los próximos presupuestos en los que ya está trabajando la concejalía de Hacienda. Cuentas municipales que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el gobierno local de Foro y PP quieren tener aprobadas en un pleno extraordinario fijado para el próximo 14 de noviembre. En estas semanas son frecuentes las reuniones entre los concejales del equipo de gobierno planteando sus necesidades al área económica del Ayuntamiento para encajar las cifras. El objetivo un año más es que entren en vigor el 1 de enero.

Arriba, arreglos en la avenida de la Argentina. Sobre estas líneas, mejoras en el asfalto de la avenida de Schulz.

Desde la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, liderada por el forista Gilberto Villoria, se reserva un millón de euros para este plan de renovación del pavimiento. Está todavía en valoración en qué calles se va actuar primero, pero encabezando la lista están Albert Einstein y Menéndez Valdés. "Es hora de acometer unas mejoras que llevan tiempo pendientes. Invertir en renovar el pavimento no es solo mejorar el aspecto de la ciudad, sino que también es aumentar la seguridad y la comodidad de quienes la habitan", defiende el forista Gilberto Villoria.

Mejorar la seguridad

Se da la circunstancia de que en ambas vías son varias las líneas de autobús de Emtusa que cada día las transitan. En el caso de Menéndez Valdés, además, es una de las principales zonas comerciales de la zona centro. La previsión es que los trabajos puedan comenzar y terminar en el último trimestre del año. Detallan desde el Ayuntamiento que en las próximas semanas se ultimará el listado de calles en las que se va a actuar, siempre de acuerdo a las que presenten mayores necesidades de una renovación del pavimiento. Estas obras se buscará que interfieran lo menos posible en el día a día de los vecinos de las calles, además de llevar a aparejados cambios en el tráfico.

Los primeros ejemplos de este plan de actuación de la concejalía de Infraestructuras Rurales y Urbanas se pueden ver ya en la avenida de Schulz, con varios tramos donde ya se ha actuado y la calzada se ve renovada por completo en dirección a la plaza de Europa. También lo han visto esta misma semana los vecinos y comerciantes del barrio de La Calzada tras muchos años clamando contra los baches de la avenida de la Argentina. Una actuación recibida con agrado pero a la espera de que se vaya avanzando a lo largo de la vía que atraviesa la zona oeste.

Campaña para el próximo año

El plan. Renovación del pavimento de calles de la ciudad, en especial de la zona centro. Presupuesto. La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales reservará una partida de un millón de euros en las cuentas municipales del próximo año. . Calles. El listado definitivo está pendiente de determinar en función de las necesidades. Sí es seguro que se actuará en la avenida de Albert Einstein y que se acometerán mejoras en Menéndez Valdés antes de que acabe el año.