El Grupo venera a la Santina con procesión, ofrenda floral y una larga ristra de socios premiados: "Sois la base de nuestra entidad"

"Vuestros valores, esfuerzo, dedicación y generosidad son la base de esta entidad y el motivo de nuestra admiración". Con estas palabras se dirigió esta mañana el presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga a los homenajeados y premiados en una jornada en la que numerosos socios se dieron cita en las instalaciones del club para venerar a la Santina y aplaudir a los galardonados en esta edición. Entre los protagonistas de la jornada estuvieron el presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo, Lisardo Argüelles, distinguido como "Grupista ejemplar", y Francisco Javier Muñiz, "Pachu", quien recibió el galardón a la trayectoria deportiva.

Los actos en honor a la patrona del Grupo dieron comienzo en la entrada principal de la sede de la institución en Las Mestas, donde unos bailes folclóricos dieron paso a la procesión de la Santina hacia el busto del octavo presidente del Grupo, Jesús Revuelta. Allí se completó la ofrenda floral a los socios fallecidos.

Procesión, ofrenda floral, honores a los deportistas... el Grupo Covadonga vive su día grande de la fiestas (en imágenes) / Juan Plaza

En esos instantes, el pabellón central ya lucía abarrotado a la espera del comienzo de la misa que ofició el párroco de La Asunción, Andrés Fernández. Antes de poner el broche a la eucaristía, el religioso les pidió a los presentes "continuar siendo personas de esperanza", además de agradecer a quienes hicieron que el Real Grupo de Cultura Covadonga "sea algo histórico que nos una como familia y sociedad".

La misa solo fue el pistoletazo de salida a varias horas emotivas por el Día de Asturias. Con la mayoría de los galardonados presentes y rodeados de sus amigos y familiares, Joaquín Miranda se encargó de felicitar a Argüelles y "Pachu", así como a Oleg Shelestenko, premiado por acumular 25 años trabajando en el Grupo, y a Javier Chauseiro, con medio siglo de trayectoria profesional en la entidad.

Homenaje a los olímpicos y a otros 134 socios

Lisardo Argüelles, al subir a recoger su respectiva imagen de la Santina, se fundió en un gran abrazo con el presidente de la entidad. "Esto no es un honor grande, sino grandísimo. Tengo muchos recuerdos de este Grupo que nació de una huerta y que llegó a lo que es hoy; la sociedad polideportiva amateur más importante de Europa. Esto lo hicimos con sacrificio y amor. No sé hasta dónde llegará el Grupo, pero le deseo larga vida", expresó el "Grupista Ejemplar". Por su parte, Muñiz puso el foco en que muchas de las personas que ha conocido en las instalaciones de Las Mestas, con las que comparte pasión por la natación y la actividad física, ya se han convertido en sus amigos. Para ellos, al igual que para los empleados Shelestenko y Chauseiro, los asistentes dedicaron largos aplausos.

También quiso acordarse el Grupo en esta ocasión de los socios que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como deportistas o formando parte de los equipos técnicos y staff de las selecciones españolas. Después de recordar a Saúl Craviotto, Emilio González Nosti y Pablo Carriles, que ya recibieron su homenaje en las anteriores fiestas sociales, se premió a Jessica Alonso, Andrés Vega, Benjamín Bango, Lorenzo del Pozo, Daniela Álvarez, Pablo Carreño, María López, Sara Ouzande y Ramón Trespalacios. En representación de la mayoría de ellos, debido a su ajetreado calendario profesional, acudió algún familiar.

Hermanamiento con el Club Natación Helios de Zaragoza

Asimismo, el Grupo Covadonga realizó la entrega de trofeos a aquellos socios que lograron en la pasada campaña alguna medalla en campeonatos nacionales e internacionales. En total, fueron 134 entre deportistas, técnicos y jueces. "Es un verdadero honor para nuestra entidad contar con vosotros como embajadores de nuestros valores", subrayó Miranda.

Como novedad de esta edición del día grande de las fiestas del club, el Grupo Covadonga recibió un galardón de manos del Club Natación Helios de Zaragoza, ya que la entidad gijonesa se impuso como campeón en las "Olimpiadas" de su centenario. "Queremos que este reconocimiento sirva como impulso de nuevas colaboraciones y encuentros entre ambas comunidades", aseguró el presidente del club zaragozano, José María Esteban.