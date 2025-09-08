El "honor" de pertenecer al Grupo Covadonga: la entidad distingue a 745 socios

"Este no es un acto más. Es el más emotivo de nuestro calendario". El presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, dio el domingo comienzo al acto de entrega de distinciones a socios de mérito y de honor con estas palabras. Tras esa especie de aviso, los protagonistas de la jornada, muchos de ellos acompañados por sus familiares y amigos, comprobaron que el líder de la junta directiva de la entidad estaba en lo cierto. En esta ocasión, el Grupo premió a 745 socios, de los cuales 510 se estrenaban como socios de mérito por cumplir un mínimo de 35 años de antigüedad en el club y 65 años de edad. Los 235 homenajeados restantes fueron los socios que han alcanzado medio siglo de pertenencia ininterrumpida a la institución.

Mónica Antuña con su nieta, Alicia, recogiendo la Santina de manos de Joaquín Miranda.

El reloj ya superaba ligeramente las 12.00 horas cuando llegó el primero de una larga ristra de instantes que quedarán para el recuerdo de los galardonados. El coro Orfeón del Grupo culminó su actuación con el "Asturias, patria querida" junto al resto de los presentes en el pabellón central de las instalaciones de Las Mestas.

Gonzalo Castro, Estrella, Violeta y Estrella Eres, con las insignias de socios de honor.

A continuación, tras explicar el funcionamiento de la gala, el responsable de Comunicación del Grupo, Pelayo Arias, nombró en grupos de cuatro, en orden alfabético, a los socios convocados que habían confirmado su asistencia. La primera parte del acto estuvo dedicada al homenaje a los socios de mérito. Para cada uno de ellos, el Grupo contaba con una imagen de la Santina y un diploma.

Montserrat Acebal, con la imagen de la Virgen de Covadonga que le entregó Carlos Manjarín.

Montserrat Acebal fue la primera socia a la que mencionó Arias. Esta gijonesa destacó que "es muy bonito estar tantos socios aquí unidos". "Aquí llevamos toda una vida. Fue donde aprendimos a nadar, a jugar a tenis, a hacer gimnasia...", recordó.

Otra de las componentes del Grupo que no tardó en recoger la figura de la Santina fue Mónica Antuña. Se levantó de su silla de la mano de su nieta, Alicia, de 5 años y ya también integrante de la familia grupista. "Todos mis nietos e hijos son socios. Este es un club que tiene muchas cosas que se pueden aprovechar", expresó Antuña, quien afirmó que "es genial que tengan esta muestra de cariño hacia los que llevamos aquí tanto tiempo". De cara al futuro, lanzó la siguiente promesa: "Que el Grupo siga siendo el que ha sido hasta ahora y podamos disfrutarlo en familia".

También fue una jornada especial para Paul Griffin, un vecino de la ciudad de origen irlandés. "Llegué a Gijón con 36 años desde Málaga y aquí monté mi empresa de distribución médica", apuntó Griffin, quien un año más tarde de establecerse en Asturias se unió al Grupo. "Eso nos sirvió de ayuda para mantenernos todos los de casa muy unidos. Tienen un planteamiento muy sano y las instalaciones son divinas. Pertenecer a esto es espectacular", remarcó. Ya en la recta final de los galardones para los socios de mérito fue el turno, entre otros, de José Antonio Redondo, el exjugador del Sporting.

El acto se completó con el apartado de las distinciones para los socios de honor, que tuvieron como galardón una insignia de plata. Entre ellos estaba Pilar Argüelles, quien recibió el pin de manos del presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo Covadonga, Lisardo Argüelles, quien hoy será homenajeado como "Grupista Ejemplar " en el marco del día grande de las fiestas de la institución.

Para Argüelles, esta entidad es "una tradición familias", ya que sus padres ya formaron parte del club y ella se lo transmitió desde pequeño a su hijo. Ese vínculo familiar con el Grupo se plasmaba perfectamente en Gonzalo Castro, Violeta Heres y su hija de 52 años, Natalia. Los cuatro recibieron ayer la insignia como socios de honor. Y la pequeña de Natalia, Estrella Heres, quiso acompañarles en ese momento tan especial. "Nos inscribimos cuando apenas tenía yo dos años. A mi hermana, Adriana, le tocará dentro de cuatro años porque es más pequeña", comentó Natalia Castro, orgullosa de considerarse "grupista de toda la vida".

Para culminar el acto, todos los premiados brindaron por los recuerdos que le unen al Grupo, la entidad a la que seguirán acudiendo con asiduidad. "El mayor legado que dejáis en el Grupo es la continuidad. Mantenéis viva una llama que se transmite de generación en generación", agradeció Joaquín Miranda.