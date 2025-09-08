La limpieza de contenedores creció un 33% este verano

La limpieza de los contenedores de basura de Gijón, que realiza directamente Emulsa o a través de la subcontrata Contenur, se incrementó en un tercio el trimestre pasado respecto al mismo periodo del de 2024, según los dado que facilitó el presidente de la empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, a la pregunta formulada en la comisión municipal de esta área por la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.

El concejal popular señaló que el trimestre pasado se realizaron un total de 18.623 lavados de contenedores, una cifra que supone 4.624 más de estos servicios respecto a los 13.999 que se hicieron entre junio y agosto de 2024. Se trata de un incremento del 33,03%, lo que en opinión del presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente avala una mejora muy notable respecto al verano anterior.

La mayor parte de las limpiezas de contenedores durante el pasado trimestre, 15.516 (el 83%), las realizaron directamente operarios de Emulsa, mientras que las 3.107 restantes (un 17%) las realizó personal de la firma Contenur. En base a este reparto, el presidente de Emulsa defendió que la colaboración privada en la limpieza de contenedores fue un refuerzo puntual, rechazando que pudiera interpretarse como una privatización del servicio.

Pintueles avanzó que para el próximo año se mejorará el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con la contratación por Emulsa de cinco nuevos conductores, plazas que se convocarán en el último trimestre de 2025. También está prevista la compra por parte de Emulsa de un nuevo camión lavacontenedores, cuya licitación ya ha sido autorizada por el Consejo de Administración de Emulsa y que se sumará a los cuatro camiones lavacontenedores con los que actualmente cuenta la empresa pública.

Otras medidas para mejorar el servicio serán la instalación generalizada de placas con neutralizadores químicos del olor, así como completar un plan de renovación de contenedores que ya se ha iniciado este año y que se completará en los próximos cuatro ejercicios. Se trata de una inversión de 2.385.000 euros en un lustro para adquirir 2.385 contenedores de polietileno nuevos.

Higiene Urbana

También en respuesta a otra pregunta de Podemos, el presidente de Emulsa hizo una valoración muy positiva del desempeño este verano del Servicio de Higiene Urbana, que en julio y agosto contó con un promedio de 287 operarios frente a los 224 que tiene de media el resto del año.

Emulsa contó por lo tanto, con 63 trabajadores adicionales a su plantilla habitual del Servicio de Higiene Urbana, para hacer frente a las necesidades extraordinarias que se generan en los dos meses de mayor afluencia turística del año a Gijón y también los meses de mayor afluencia a las playas gijonesas, a sus paseos marítimos y otros espacios de gran concentración de personas, como ocurre con los grandes eventos, fiestas y romerías populares.