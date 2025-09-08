Luis Ribot examina la figura de Carlos II

Basta con que el historiador vallisoletano Luis Antonio Ribot García salga a pasear unos minutos por el centro de la ciudad para que se encuentre con algunos de los gijoneses con los que mantiene amistad. Su vínculo con la villa de Jovellanos comenzó hace cinco décadas, cuando la familia de su mujer, María Lourdes Álvarez, se hizo con una vivienda ubicada junto a la plaza del Parchís. Desde entonces, Ribot y su entorno han aprovechado para disfrutar con asiduidad de Gijón, una ciudad cuya actividad y sus agradables temperaturas le facilitan a la hora de escribir sus libros. El último ejemplo de ello es "Carlos II. El final de la España de los Austrias (1665-1700", una obra creada en su mayoría en Gijón y en la que Ribot lleva a cabo un repaso acerca de una época "con muchas más luces de las que siempre se ha pensado".

Ribot, miembro de la Real Academia de la Historia y catedrático de Historia Moderna en la UNED, es un apasionado de la época de los Austrias. "Llevo toda una vida dedicado al siglo XVII y, sobre todo, a este periodo final", reconoce, antes de poner el foco en que con esta obra que ha sido publicada la pasada semana ha buscado "hacer una reflexión sobre un reinado que tradicionalmente ha sido poco atractivo". "Se consideraba un periodo perdido hasta hace poco y lo que he querido es hacer una reflexión para demostrar desde un ángulo político que es un periodo que no carece de interés", desarrolla acerca de estas últimas décadas previas al siglo XVIII.

"Es un periodo que es cierto que cuenta con luces y sombras, pero muchas de las reformas que llegaron más tarde se iniciaron en esos años", reivindica Ribot, que apunta que en esa recta final del siglo XVII ya se buscó cambiar la situación que vivía España, con una crisis económica en crecimiento y una estructura política que se tambaleaba. "Tiene muchos más aspectos positivos de los que siempre decían", añade.

"El clima de Asturias favorece mucho al trabajo intelectual"

Respecto a la figura de Carlos II, este profesor y escritor entiende que "se le ha juzgado históricamente con excesiva dureza". "Es cierto que no fue el personaje que se necesitaba, pero tampoco fue ese inútil absoluto del que siempre se ha hablado. Se ocupó de las cosas más de lo que muchos creen, aunque lo hizo de forma intermitente porque era una persona débil, con escasa confianza en sí mismo, pero con un sentido ético y moral bastante elevado", argumenta Ribot, antes de agregar que "su estado de salud tampoco fue tan malo, sino que tuvo periodos de estar enfermo".

Teniendo esto en cuenta, remarca que su libro es "un punto medio sobre Carlos II". "No he querido exaltarlo, porque no se trata de eso, pero tampoco aceptar esa condena que ya llegaba a resumirse en el mote de ‘el Hechizado’, que es totalmente excesivo. No ha sido el peor rey ni del mundo ni de España", zanja Ribot, natural de Valladolid pero "enamorado" de Gijón y su gente. "Tanto yo como mi familia nos consideramos gijoneses de adopción y de sentimiento. Nos encanta el clima de Asturias, que favorece mucho al trabajo intelectual. Esto es un paraíso", culmina.