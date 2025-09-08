Manu Brabo, fotoperiodista asturiano: "En un mundo globalizado no estamos tan aislados como parece"

El Museo Barjola de Gijón inaugura el martes "This is war", un recopilatorio de algunas de las imágenes capturadas por el asturiano Manu Brabo (Zaragoza, 1981) durante sus viajes entre 2011 y 2016 en guerras de Oriente Medio.

¿Cómo ve la situación actual de esos lugares que visitó hace más de una década?

Es muy interesante revisitar estos conflictos con el tiempo que ha pasado. Cuando en 2012 estábamos en Alepo (Siria) y hacíamos fotos de esos campamentos en donde la gente escapaba a la frontera con Turquía. Explican las migraciones en Europa y en consecuencia toda la política que ha encumbrado a la extrema derecha y nos está haciendo la vida un poco más difícil, con los discursos xenófobos. Si se hubieran hecho las cosas a tiempo estaríamos hablando de menos tensión incluso en Europa. En un mundo globalizado en el que en cuatro horas te plantas en Damasco quizá no estamos tan aislados o protegidos como pueda parecer.

¿Han ido a mejor esos países?

En Libia siguen en guerra, en Siria ha caído el régimen. Llegué el sábado de allí. Llevo muchos viajes este año y Siria está arruinada. Muchos barrios están, no al nivel de Gaza, pero cerca. Y en Europa las cosas están como están. La tensión política que hay por aquí no la había visto antes y creo que todo esto está muy relacionado.

¿Nota que la gente tiene otra forma de observar las guerras?

Hay algunos conflictos que se perciben cercanos, como el caso de Ucrania. Me parece bastante acojonante la tibieza con la que se está tratando un genocidio. Al final es cuestión de intereses. Hay una doble vara de medir bastante evidente. En Ucrania entiendo que se ha reaccionado bien, las instituciones han estado más certeras y veloces que en el genocidio en Gaza.

Menciona el tema de Palestina. ¿Cubrió el conflicto?

Estuve en Cisjordania en 2009 y no he vuelto. Ya en aquel momento me parecía un nivel de humillación. Es como un niño maltratado que acaba pillando los malos vicios de su padre.

Dos de las imágenes que se pueden ver en la exposición. | MANU BRABO

¿Tiene pensado regresar?

Es una injusticia que me cuesta manejar. Fui en 2009 y no vuelvo, ya le digo que no vuelvo.

¿En qué ha cambiado el periodismo de guerra?

Han cambiado bastantes cosas, es cierto que cada conflicto tiene sus particularidades. Aquellos primeros años en las revoluciones árabes todos éramos mucho más náif. En términos de seguridad ha cambiado mucho, ahora ya no ves a un chavalín por ahí sin chaleco. Nosotros íbamos como podíamos. El oficio sigue siendo el mismo, pero mi situación personal no es la misma de hace quince años. Se sigue pagando mal, casi todos los fotógrafos somos freelance, estamos sometidos a unos riesgos para los que hay pocos seguros que los cubran y si los hay son muy caros. Estamos un poco en pelotas.

Hoy en día parece que cualquiera con un móvil puede informar desde cualquier parte del mundo.

El documento está ahí, pero no la narrativa. En un momento dado puedo tener mis preferencias por un conflicto, pero no tengo las implicaciones que pueda tener un fotógrafo local. Me es mucho más fácil marcar distancias en determinados asuntos. Eso a nostros nos da credibilidad. Es lo que se llama ser profesional. Obviamente a un fotógrafo al que le han matado a sus padres, va movido por un determinado cabreo, puede asumir más riesgos.

En ocasiones ha mencionado las contradicciones de su profesión. ¿En qué momento vital se encuentra?

Cuanto más tiempo estás en el negocio, más le ves las costuras y el periodismo tiene muchas. Todos sabemos que trabajamos para grandes empresas con un montón de ramificaciones. El periodismo tiene mucho de ética, de moral y los negocios y la moral no conviven. Estamos cobrando de eso. Personalmente no puedo caminar por el mundo obviando esa parte. Dentro de esa contradicción trato de contar las historias con toda la honestidad que tengo. Si no puede salir determinada foto porque es demasiado dura para el periódico, ya me encargaré yo que salga en la exposición.

"En un mundo globalizado no estamos tan aislados como parece"

¿Consigue desconectar cuando regresa a casa de una guerra?

No hay nunca una desconexión. Es como estar en la guerra y decirme que tengo que obviar lo que pasa aquí. Implican aprendizajes que hay que ponerse a cuestas. Voy a contar lo que pasa y es muy duro, eres testigo de la miseria de las personas. Otras veces te toca a ti la piedra. El oficio de contar es muy complejo y bonito e implica determinados riesgos, pero es lo que me permite pagar estar paseando con el perro tranquilo por el monte.

Se podría decir que Asturias es su refugio.

Vivo en una aldeina y estoy como dios. Me gusta la vida tranquila y, por otro lado… no lo sé, igual soy una de esas personas que ha encontrado el balance para su bipolaridad. Con esta vida estoy muy cómodo.

¿Tiene pensado viajar próximamente?

Acabo de llegar de Siria, he pasado un verano bastante movido entre Siria y Ucrania y ahora a ver si puedo estar un poco por casa. Plantear proyectos nuevos, moderar la exposición, hacerla crecer, hacer un librín... Viajar, hasta finales de octubre si puedo, no lo voy a hacer.

¿Qué supone ver sus fotografías expuestas en Gijón?

Me hace ilusión y hay mucho de mi empeño en que salga adelante. Es mucho de cabezonería mía. Es una exposición dura y necesaria. Me siento en deuda de enseñar lo mejor que sé hacer a la ciudad que me ha dado todo en esta vida.