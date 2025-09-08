El motorista fallecido en Gijón al salirse de la vía en la autovía Minera: vecino de Gozón, de 71 años y "una persona encantadora"

Trágico accidente en Gijón. Un hombre de 71 años, vecino de Gozón, falleció en la noche del sábado, poco antes de las once, después de sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta por la autovía Minera en dirección a Gijón a la altura de la salida a la salida a las parroquias de Granda y Mareo. Según explican las fuentes consultadas, el motorista sufrió una salida de vía por causas que se investigan.

En el operativo desplegado por el accidente participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y patrullas policiales, así como los servicios sanitarios. Nada pudieron hacer por salvarle la vida a este hombre.

Durante toda la jornada de ayer, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación de las causas del siniestro, que tuvo lugar en torno a las nueve de la noche y que conllevó retenciones leves en la autovía Minera.

Vecino del campo del Ferrero en Laviana (Gozon) desde hace poco era "una persona encantadora" y aficionado del mundo de la motocicleta. A lo largo de la jornada de ayer, las muestras de cariño hacia los familiares y amigos del fallecido se sucedieron a través de las redes sociales.

Accidentes mortales en el concejo

La de este hombre de 71 años de Gozón no es la primera vida que se cobran las carreteras en Gijón en lo que va de año. La anterior tragedia de este tipo en la ciudad tuvo lugar en la madrugada del 4 de mayo, cuando un joven de 18 años falleció a causa de un brutal accidente de tráfico en la parroquia de Cenero.

En aquel accidente, además, hubo varios heridos. Si bien, todos ellos resultaron leves. La colisión frontal entre dos vehículos se produjo en la carretera de Trubia a Sotiello, en la esquina con el camino de Lleme, a menos de un kilómetro de donde se estaban celebrando las fiestas de Cenero, que quedaron suspendidas por el trágico siniestro. En junio se confirmó que la Guardia Civil investigaba por un delito de homicidio por imprudencia al conductor que, supuestamente, provocó ese accidente mortal

Anteriormente, ya en el año 2024, hubo que lamentar otro trágico accidente que también sucedió en la autovía Minera. El 24 de octubre, un gijonés de 38 años falleció tras sufrir una colisión entre un camión en marcha y una furgoneta que se encontraba detenida en el viaducto de Llantones, a la altura del kilómetro 26,800, en las proximidades a Mareo. Un hombre de 39 años, que momentos antes se había apeado de la furgoneta para revisar el motor tras sufrir una avería, fue arrollado por su propio vehículo después de que el camión colisionara contra él.

En abril de 2025 se conoció que la Guardia Civil se encontraba investigando al conductor del camión como posible responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave.