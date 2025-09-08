Poago rinde homenaje a los mayores de la parroquia
La parroquia de Poago disfrutó ayer de una comida de confraternización que sirvió para rendir homenaje a varios de sus mayores: María Teresa Caravia y el matrimonio formado por Fernando González y María Isabel Álvarez. Al acto acudieron los ediles foristas Montserrat López Moro y Gilberto Villoria.
