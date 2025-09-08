Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Poago rinde homenaje a los mayores de la parroquia

Un momento del homenaje.

Un momento del homenaje. / Lne

La parroquia de Poago disfrutó ayer de una comida de confraternización que sirvió para rendir homenaje a varios de sus mayores: María Teresa Caravia y el matrimonio formado por Fernando González y María Isabel Álvarez. Al acto acudieron los ediles foristas Montserrat López Moro y Gilberto Villoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
  3. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  4. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
  5. Este es el barrio de Gijón que se libra de los baches: 'Ha quedado muy bien
  6. Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo
  7. Susto en Fomento, en Gijón, por una agresión a un joven: 'Pensamos que lo iba a tirar al mar
  8. Un autobús arrolla en Gijón a un peatón que cruzó por un lugar indebido la avenida de la Constitución

La CometCon se despide en Gijón con más público que el pasado año: "ha seguido una buena línea positiva de afluencia"

La CometCon se despide en Gijón con más público que el pasado año: "ha seguido una buena línea positiva de afluencia"

Hace un cuarto de siglo que las mujeres empezaron a conducir en el autobús municipal de Gijón: "Emociona llegar a esta cifra redonda"

Hace un cuarto de siglo que las mujeres empezaron a conducir en el autobús municipal de Gijón: "Emociona llegar a esta cifra redonda"

Manu Brabo, fotoperiodista asturiano: "En un mundo globalizado no estamos tan aislados como parece"

Manu Brabo, fotoperiodista asturiano: "En un mundo globalizado no estamos tan aislados como parece"

Espuma, hinchables y bautismo de buceo en las fiestas del Santa Olaya

Espuma, hinchables y bautismo de buceo en las fiestas del Santa Olaya

Poago rinde homenaje a los mayores de la parroquia

Poago rinde homenaje a los mayores de la parroquia

El historiador Luis Ribot, que encuentra en Gijón su refugio, examina la figura dey rey Carlos II

El historiador Luis Ribot, que encuentra en Gijón su refugio, examina la figura dey rey Carlos II

Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas

Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón: "Es un lugar emblemático"

Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón: "Es un lugar emblemático"
Tracking Pixel Contents