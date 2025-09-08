Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón

La obra que se tendrá que acometer para sustituir la parte superior de la torre de la iglesia de San Pedro adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, así como la iniciativa para conseguir los fondos necesarios a través de aportaciones ciudadanas, cuenta con el apoyo unánime de los feligreses, turistas y vecinos con los que habló este diario en el Campo Valdés. Construida hace 71 años, de la parte superior de la torre se están produciendo desprendimientos. La pirámide que hay sobre el campanario se va a reemplazar por otra idéntica, con mejores materiales.

Luis y Pablo Rubio acudieron ayer a la misa del mediodía junto a su madre, Dolores, y que considera que la obra que se plantea «habrá que hacerla, porque esta iglesia es un emblema de Gijón».Mientras, el mayor de los hermanos, Luis, agregaba que «le hacen fotos muchas veces» y el pequeño que «no es una iglesia cualquiera». Por su parte, Flor Fernández, que es catequista en la parroquia defendía que hay que «volcarse en todo lo que necesita San Pedro» porque es «la Iglesia Mayor de Gijón y es una obra necesaria».

El apoyo a la rehabilitación no viene sólo de quienes tienen fervor religioso . «No somos de ir a la iglesia, aunque aquí bautizamos a nuestro nieto, pero todo lo que sea por el bien de Gijón es bueno», confesaba Palmira Fierro, sentada ayer en un banco del Campo Valdés. Su marido, Pedro Pérez, añadía que la iglesia de San Pedro «da fama a Gijón; le hacen fotos todos los turistas».

Los turistas también brindan su apoyo a la iniciativa

Algunos turistas accedían al mediodía de ayer al templo mientras se celebraba la eucaristía más multitudinaria de la jornada dominical, aunque fuese sólo por contemplar su interior. Otros permanecían más tiempo. Y es que en esta época estival no sólo acuden los feligreses habituales a las misas en San Pedro. También quienes están pasando unos días en Gijón de vacaciones. Es el caso de Begoña Fuentes y José Mateo, de Laguna de Duero (Valladolid). Begoña Fuentes animaba a colaborar con la rehabilitación de la iglesia gijonesa. «Nosotros hemos arreglado la nuestra en Laguna de Duero y quienes tenemos que contribuir para que se puedan hacer las obras somos los que vamos a la iglesia. Es muy conveniente que aquí se abra una suscripción popular y que el sacerdote sensibilice a los fieles de que la iglesia no son las piedras, sino que somos las personas y tenemos que mantenerla. Si el campanario está que se cae, habrá que arreglarlo», señalaba la visitante.

Anibal Soria y Mari Carmen Cuadrado, por su parte, acuden a misa en San Pedro siempre que viajan desde León a Gijón a visitar a su hija. «Es importante cuidar las cosas y la gente de aquí es generosa, así que creo que conseguirán los fondos cuando se abra la colecta», aportaba Cuadrado.

Que la iglesia de San Pedro es un icono en el paisaje del principal paseo marítimo de Gijón lo tienen claro los bilbaínos Jennifer Díaz, Xabier Izquierdo, Aitzol Zubizarreta y Marc Martín, que ayer recorrieron todo el paseo del Muro para visitar el templo. «Es uno de los lugares emblemáticos alrededor de la playa», señalaba Jennifer Díaz. Xabier Izquierdo, a su juicio, estimaba «una suscripción pública para la rehabilitación de la torre es voluntaria y, si estás orgulloso de tu ciudad, me parece perfecto que se contribuya para que siga siendo un emblema, como lo es ahora».Visitantes y gijoneses tienen claro el respaldo a la iniciativa.

«Se necesita una intervención pronta», apunta el párroco

«Posiblemente, dentro, esta es la iglesia más acogedora de Gijón. Y es un icono de la ciudad, la iglesia al lado de la playa, como un barco a punto de salir a la mar». El párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, hacía ayer esta reflexión antes de apuntar la necesidad de las obras que se van a acometer en el templo, no sólo para sustituir la pirámide de la torre: «estos edificios antiguos de vez en cuando dan sorpresas y esta torre está hecha con materiales débiles, frágiles y por eso no sólo han caído piedras de las losetas de la cúpula, sino también del friso de la torre», agregando que «la iglesia necesita intervención pronta» y que «la obra va a costar posiblemente más de lo que pensamos».

En cuanto a los fondos necesarios para la rehabilitación de esa parte del templo, Gómez Cuesta apunta que «la diócesis tiene un problema grave con el mantenimiento de su patrimonio, uno de los objetivos que he visto este año y tiene como responsable al Vicario General es el patrimonio, porque las obras de las iglesias no son fáciles ni baratas. Esta en concreto es importante, primero por el edificio, el lugar donde está y el símbolo que representa en Gijón; esto es casi como La Macarena en Sevilla. Por eso no se va a cambiar el aspecto que tiene, eso va a ser fundamental y el arquitecto Diego Cabezudo está en ello, quiere hacerlo de tal manera que la restauración sea fiel a la identidad del edificio tal y como está hoy».

Esa restauración fiel a la imagen actual del templo «lleva con sigo costos especiales». La parroquia espera recibir aportaciones ciudadanas para sufragar la obra, que podrán realizarse con ingresos en las cuentas corrientes que tiene en los bancos BBVA, Santander, Unicaja y Caja Rural de Asturias. «Ahí es donde se van a poder realizar las aportaciones», algo que van a plantear en cuanto haya una estimación del presupuesto de obra. «Empezaremos con ello en cuanto el arquitecto tenga ya el diseño hecho; queremos presentar un presupuesto si no es exacto, aproximado. No vas a poder escatimar costos, el presupuesto dará una idea más o menos de hasta donde ascienden los gastos, pero podrá variar», añade el sacerdote.

Tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento ya ha concedido a la parroquia la licencia para instalar una plataforma elevadora y retirar dos losetas de mortero de la cúpula del campanario, para enviarlas a la empresa que fabricará una réplica exacta en hormigón polímero, con anclajes de acero inoxidable. También se ha hecho un levantamiento topográfico con drones, cuya medición ha permitido conocer que la altura real de la torre es de 37,20 metros y no los 33,15 que figuraban en los planos antiguos.

«Nos dieron la licencia para la grúa que va a quitar las losetas que van a ser reproducidas con los nuevos materiales. Quedan las otras licencias, para lo que Diego Cabezudo está haciendo los informes para presentarlo. Hay que cumplir una serie de trámites, pero la urgencia de la obra nos valdrá de argumento para acelerar la concesión de las licencias, porque es una obra necesaria y urgente», al estar produciéndose desprendimientos. Por eso, añade Gómez Cuesta, «cuanto antes se intervenga, mejor; más seguridad». La intervención tendrá que contar con autorizaciones del Ayuntamiento y de Cultura, al tratarse de un edificio catalogado. Todos los trabajos, los ya autorizados para obtener muestras para la fábrica, y las obras en sí, se realizarán con posterioridad al verano.

Gómez Cuesta resalta que «la iglesia de San Pedro es querida y valorada por todo Gijón; no hay más que ver el test, son las bodas, la cantidad de celebraciones que hay aquí a pesar de que es una parroquia pequeña en número. Es la parroquia madre de Gijón y la que al ir creciendo Gijón ha quedado la más pequeña en número de feligreses». También indica que a pesar de la situación de la parte alta de la torre, en general, la iglesia «la conservamos bien» pese a estar «muy expuesta a los vientos». n