Como superar un infarto con los mejores profesionales

Nadie está libre de que en nuestro corazón surjan problemas y nos de un infarto. Superar un infarto es mucho más que recuperarse de un ingreso hospitalario. Tras el alta comienza una etapa clave: recuperar la confianza en tu corazón y retomar tu vida con seguridad. En Cardialis han diseñado el programa Corazón Cardialis, un plan integral de rehabilitación cardíaca pensado para acompañarte en este camino.

El equipo de cardiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos trabaja de manera coordinada para ofrecerte un tratamiento completo, que va mucho más allá del ejercicio físico. Combinan sesiones de entrenamiento supervisado con tecnología de última generación, control médico estrecho, educación sobre factores de riesgo y apoyo emocional para que vuelvas a sentirte bien.

El programa está indicado no sólo para quienes han sufrido un infarto, sino también para pacientes con angina de pecho, tras una angioplastia, un bypass o una intervención valvular. La evidencia científica demuestra que la rehabilitación cardíaca reduce el riesgo de recaídas, mejora la capacidad funcional y la calidad de vida.

En Cardialis saben que cada corazón tiene su historia. Por eso, adaptan cada programa a tus necesidades personales, ayudándote a recuperar tu salud y tu confianza paso a paso.