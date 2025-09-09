Aplauso al plan para renovar en varias calles el pavimento: "Es una necesidad"

Satisfacción en términos generales en el movimiento vecinal por el plan municipal para la renovación del pavimento de calles que el Ayuntamiento ya está desplegando y que tendrá su culminación a lo largo del año que viene. La iniciativa, avanzada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha caído con muy bien pie en los barrios en los que se realizarán mejoras, como son la zona Centro y Viesques, y también en aquellas donde ya se han podido ver a operarios trabajando en los últimos días, como es el caso de El Llano y parte de Laviada y de La Calzada. La idea general que mantienen los líderes vecinales de estos lugares es que la idea "es positiva", porque "hay mucha necesidad". Eso sí, extienden sus peticiones a otras deficiencias que detectan en las vías públicas, como puede ser el déficit de farolas o el desgaste en las señales viales horizontales, tales como pasos de cebra, por su desgaste.

El plan municipal, que está siendo puesto en marcha por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales que liderada por el forista Gilberto Villoria, tiene reservado un millón de euros. A las actuaciones que ya se han podido ver, como la de la avenida Argentina en La Calzada, o la avenida Schulz, a su paso por la frontera entre el barrio de El Llano y Laviada está previsto que se sumen calles del Centro, como Menéndez Valdés, o la avenida de Albert Einstein, en Viesques. En el Centro, la presidenta de la asociación de vecinos "Jovellanos", Maite Martín, celebra que esto se vaya a llevar a cabo. "Es bueno todo lo que sea arreglar calles, porque hay mucha necesidad", asevera Martín.

La presidenta de la asociación explica, eso sí, que también hace falta repintar pasos de peatones. Y que no solo Menéndez Valdés, la calle que comunica la plazuela de San Miguel con la plaza del Instituto –el Parchís como se le conoce popularmente– tiene necesidad de un buen lavado de cara. "Pasa también en la calle Cabrales y en la calle San Bernardo. Hay pasos de peatones que están borrados y que necesitamos que se vuelvan a pintar", desgrana. "Baches hay todos los que quieras. La razón, creo, es el exceso de tráfico. Y en el caso de lo de los pasos de cebra el origen es el mismo a lo que hay que sumar que llevan tiempo sin ser repintados", cuenta. Martín también pide mejoras en el pavimento de los parques destinados a pequeños y, de paso, pide que se revise el tiempo que están los andamios puestos. "Hay algunos, como el del hotel Azabache, que lleva más de un año y entorpece mucho", analiza la líder vecinal.

El número exacto de calles en el plan municipal está aún por concretar. Se considera que se extenderá por más de una decena de vías públicas y, además de Menéndez Valdés, se tiene claro que en una de las que hay que actuar es en la avenida Albert Einstein. "Lo vemos bien, claro. Todo lo que sea sanear calles siempre es bueno. Necesitaríamos alguna más, porque tenemos baches en otras calles", comenta, por su parte, Juan Suárez, el presidente de la asociación de vecinos de Viesques. "Entendemos que lo de Albert Einstein es por una cuestión de tráfico que tiene. Además, este se incrementa durante el tiempo que se celebra el Concurso Hípico", apostilla Juan Suárez.

La suciedad, otra de las preocupaciones en los barrios

Junto a la avenida Argentina, donde se ha hecho una renovación del pavimento al pie de Cuatro Caminos, también se han hecho arreglos en la avenida Schulz en los puntos en los que el barrio de El Llano y Laviada hacen frontera. Begoña Ferrín, la presidenta de la asociación de vecinos "Llano Fumeru" mantiene la misma posición que sus compañeros, pero con algunos matices. "Es algo necesario, ojo, pero hay otros asuntos en los que hay que prestar atención como es la suciedad de las calles", aclara Ferrín que considera que en los colectivos vecinales se presta mucha atención a estos arreglos, pero que habría que fijarse más en temas sociales. "Hay más calles en El Llano que necesitan arreglos", cuenta.

También se ven afectados los vecinos de Pumarín por los arreglos en Schulz. Y allí, por cierto, se está renovando también el pavimento del parque de la Urgisa. "Los arreglos son bienvenidos, otra cosa es cómo se hagan. Si es como en la calle Cataluña, bien. Pero si es como Río Eo, que es una chapuza, mal", sentencia Roberto Devesa.