Colegios, institutos, campus universitario... la vuelta al cole en Gijón llega con "muchas ganas" y "algunos nervios"

"Con muchas ganas", ilusiones y felicidad por el reencuentro con los compañeros y, también, "algunos nervios". Así ha sido la vuelta al cole en colegios, institutos y en el campus universitario de Gijón para miles de estudiantes que hoy arrancaban el nuevo curso escolar 2025/2026. Por delante tienen 177 días lectivos repartidos en tres trimestres. “El curso empieza con mucha normalidad, acogiendo a los peques y a los no tan peques. También estamos más pendientes de los alumnos nuevos que llegan, que son principalmente en primero de Infantil y primero de Bachillerato”, señalaba esta mañana Marcos Fuentes, profesor en el colegio de la Inmaculada.

Colegio de la Inmaculada (10).jpg /

Muchos padres y madres, como es tradición, acompañaron a sus hijos al colegio a primera hora. “La peque estaba nerviosa, despertó a las seis de la mañana, pero muy bien, contenta y con ganas porque le gusta mucho venir al colegio, porque además, aprenden mucho jugando”, desvelaba MAría Fernández al dejar a su hija en el centro de los Jesuitas, donde empieza primero de Primaria.

Obras de mejora en el colegio Xove

En el colegio público Xove, por su parte, han dado la bienvenida al nuevo curso con un considerable aumento de alumnos y con las obras que se iniciaron el 30 de junio ya culminadas.

El centro ha recibido la visita de la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. "El compromiso es mantener los colegios en el mejor estado de revista y este es el mandato que mayor inversión efectiva va a recoger para los colegios, en torno a los 20 millones de euros", destacó la Regidora, que señaló que "he visto a los niños muy contentos" con la vuelta a las aulas.

Los trabajos realizados en este centro han consistido en la construcción de baños en la zona exterior y la construcción de una rampa para las clases de Infantil, además de pintar las fachadas del centro educativo. Estas tareas han supuesto una inversión de 120.000 euros. "Eran unas obras muy esperadas tanto por las familias como por el centro. Bienvenidas sean, ahora a disfrutar de ellas y a cuidarlas", expresó Evelin Díaz, la directora del colegio Xove.

En lo relativo a las reivindicaciones educativas, "el curso pasado lo acabamos de forma reivindicativa y este esperamos que sea tranquilo", afirmó Lorena González, maestra de los niños de 3 años.

La vuelta a las clases en el Campus universitario de Gijón, en imágenes / Juan Plaza

Ambiente en el campus universitario de Gijón

La universidad también dio este marte su pistoletazo de salida en toda la región, con ganas y esperanza de que este curso salga mejor que el anterior. El ambiente en el Campus de Gijón era palpable. “Yo tengo ganas, pero sí que es verdad que el curso pinta un poco difícil, sobre todo esta primera asignatura, Mecánica de Fluidos, que tiene mucha fama, así que a ver qué tal”, compartía Lucía Fernández, estudiante de tercer año del Grado en Tecnologías Industriales. Junto a ella, en la cafetería del Aulario Norte del campus de la Escuela Politécnica de Gijón, estaba Javier Bordiú, que aseguraba que “de momento, con las presentaciones bien, pero con la esperanza de que este año vaya mejor que el anterior, aprobando todas a la primera”.

Para algunos no solo es el primer día de clase, sino que también es su primer día de universidad. “Tuvimos la presentación y el profesor nos enseñó el lugar. Tenemos muchas ganas de empezar sobre todo para ver qué tal es, por siempre nos meten ese miedo de que la Ingeniería es más difícil que en otras universidades, pero bueno, esperamos que nos vaya todo bien”, señaló Héctor Álvarez. Con él, en el descanso entre clase y clase, estaba también Carlos Fernández. “Venimos de Bachillerato que es también intenso, pero sabemos que esto es otra cosa distinta, que podrá ser más fácil o más difícil, depende de para quién, pero también estamos con esas expectativas de ‘a ver qué pasa’”, apuntó el joven.

Por otro lado, Mara López, sentada en el aula para su clase de Resistencia de Materiales, junto a sus compañeros, aseguró que “de momento se ve bien, y que está haciendo un primer contacto con los profesores para ver cómo son y así saber cómo plantearse el curso”. “Yo las expectativas que tengo para este curso es aprobar”, añadió entre risas.