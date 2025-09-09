Una espicha que "presta" en Cimavilla
Alrededor de doscientas personas disfrutan en el barrio Alto con las gaitas, la sidra, la tortilla y los bollos preñaos "hasta que el cuerpo aguante"
A.S.Y.
Al grito de "puxa Asturies" iniciaron ayer los vecinos del barrio una espicha que contó con alrededor de doscientas personas para disfrutar en compañía de sidra, tortilla, bolloos preñaos y mucho más al son de las gaitas y el tamboril en el Día de Asturias. "Aquí en les fiestes siempre estamos bien, no venimos todos los días porque la edad impone, hacemos un día de fiesta y otro de descanso", confesaba entre risas Mauro Cuesta mientras se tomaba una sidra, y aseguró que a la película del martes en la carpa sí iría.
Como Cuesta, Rebeca Albuerne, Raquel Fernández y Vicky Alonso, vecinas de La Calzada y de Laviada, asistieron ayer a la espicha del barrio pesquero, una de las grandes citas de estas fiestas por Los Remedios y la Soledad. "Vinimos directamente por la espicha porque nos apetecía mucho, y encima con las gaitas y todo que nos encantan, y estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante".
Diego Portela y Dafne González, con sus hijos Axur y Vera, fueron ayer también a la espicha de Cimavilla desde el Polígono para "celebrar el Día de Asturias", y pese a ser el primer día que van a las fiestas del barrio, aseguraron que intentarán volver de nuevo el fin de semana.
Con niños, amigos y familia, también acudió a la espicha Eva García, del barrio de La Arena, un lugar "prestoso" y adaptado para ir con niños. "Nos vinimos a la espicha porque tenemos un amigo del barrio y nos presta mucho venir y estar con los niños", reconoció. Además, indicó que lo que "más les presta" de las fiestas de Cimavilla es el "ambiente y la decoración" por todas las calles y recovecos del barrio.
Aunque la lluvia estuvo presente durante buena parte del día de ayer, eso no les quitó el protagonismo a las fiestas, donde Ángel Murias, vecino y colaborador durante todo el año en la preparación de todas las fiestas, y pregonero en esta edición, aseguró que este año "además de la gran cantidad de familias que asisten a la espicha y a las fiestas, también hay mucha gente de fuera". "Después de la espicha, por la tarde, el barrio se peta, y siempre hay unos grupos determinados de personas que siempre vienen", aseguró.
El barrio estará de fiesta hasta el 14 de septiembre, con conciertos variados y música en directo, sesiones de cine en la carpa, juegos infantiles, fiesta de la espuma, chocolatada, desfiles de los famosos cabezudos por las calles, partidos y mucho más.
