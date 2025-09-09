Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de fiesta en La Camocha, Serín y La Guía y reparto del ramu en Deva

Arriba, a la izquierda, la misa solemne en La Guía en la Casa de Acogida; a la derecha, homenaje a los mineros en La Camocha. Sobre estas líneas, a la izquierda, la subasta del ramu en Deva; a la derecha, la procesión en Serín, con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón. | JUAN PLAZA/LNE

Gijón

La Guía, La Camocha y Serín se despidieron ayer de sus fiestas vecinales por todo lo alto. Mientras que La Guía celebró una misa solemne cantada por el coro "Ensamble vocal de Gijón", seguido de una sesión vermú y varias actuaciones musicales, el barrio de La Camocha llevó a cabo una misa y una procesión de coros y danzas en la carpa. Además, Serín también celebró una misa solemne con procesión acompañada por gaitas y tambor "Saxum" que contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón. Por otro lado, la parroquia de Deva, recuperó tras diez años la subasta del ramu en la festividad de Peñafrancia y tuvo lugar en la finca Remedios, donde también actuó el grupo folclórico "La Alegría".

