Gijón de 1849 a 1969: la muestra del Palacio de Revillagigedo aglutina a buena parte de los fotógrafos más relevantes de la ciudad

Algunos fotógrafos cuyas obras podemos ver en la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía (1858-1992)».

Javier Sánchez Suárez (Gijón, 1907–1982). Topógrafo y aparejador de profesión. Hijo del fotógrafo y cámara cinematográfico Javier Sánchez Manteola (1877-1938), se aficionó a la fotografía por los años treinta. Sus temas preferidos eran las obras y edificios en construcción, vistas urbanas de Gijón y paisajes de montaña. El archivo se encuentraen el Muséu del Pueblu d´Asturies.

Joaquín García Cuesta (Cangas de Onís, 1885-Gijón, 1958). Este fotógrafo, muy activo en Gijón durante los años veinte y treinta de siglo pasado, siguió después de la guerra civil sacando vistas urbanas de la ciudad destinadas a folletos y guías de publicidad turística.

Gonzalo Vega (Luanco, 1920- Gijón, 1996). Fotógrafo profesional especializado en actos sociales: bodas, comuniones, fiestas, deportes, espectáculos, procesiones, inauguraciones… Además de estos eventos sacó tiempo para retratar la vida cotidiana. Tenía laboratorio para revelar y positivar pero nunca tuvo estudio. Su archivo se conserva en el Muséu del Pueblu d´Asturies.

Foto Lena. Empresa fundada en el año 1940 por Marcelino Lena Dacuba (Gijón, 1900-1992), que llevaba desde 1925 trabajando como fotógrafo. Fue una de las casas de fotografía más relevantes de Gijón junto con Vinalva y en ella trabajaban tres de sus hijos: Alejandro, Segisfredo y Roberto Lena Ceñal. Su labor se ocupaba de ámbitos de la vida local, y también colaboraba con la prensa.

El Humedal. H. 1960. | JAVIER SÁNCHEZ SUÁREZ (MUSÉU DEL PUEBLO D´ASTURIES)

Manuel Espín (1928 – 2000). Manuel Fernández, «Manuel Espín», es otro ejemplo de fotógrafo aficionado dotado de la sensibilidad especial que hace falta para enfocar la cámara hacia situaciones cotidianas y darles una dimensión artística. Pesca, agricultura, caza, juegos, excursiones, el rodaje de películas y la construcción de la Universidad Laboral son temas por los que tuvo empeño. Su archivo se conserva en el Muséu del Pueblu d’Asturies.

Gonzalo del Campo y del Castillo (Gijón, 1896 - 1980). En la década de 1960 ―viendo el abandono de algunos edificios viejos, así como el cierre de muchos establecimientos del Gijón de su juventud― este fotógrafo aficionado decide dar testimonio de todo lo que va desapareciendo a causa del desarrollo triunfante. De esa manera dejó un material gráfico de gran valor documental.

Manuel Encinas Vega (Gijón, 1930 – 2010). Aficionado a la fotografía desde muy joven un problema de salud le hizo dejar su trabajo en la fábrica de Loza y hacerse fotógrafo profesional. Trabajó como empleado de Foto Salvador hasta que se independizo en 1987. En colaboración con pintores y periodistas gijoneses colaboró en la creación de Muséu del Pueblu d´Asturies. Ganó varios concursos fotográficos y fue colaborador grafico del diario «El Comercio».

Manuel José García Muñiz (Gijón, 1932 – Oviedo, 2014). Fotógrafo que dejó su mirada particular sobre la ciudad de Gijón y el mundo del trabajo. En la década de 1960 ganó algunos premios de fotografía, y en 1969 fue contratado como fotógrafo por Hidroeléctrica del Cantábrico para el seguimiento de obras y el estado de las infraestructuras de esa empresa. Su archivo se conserva en el Muséu del Pueblu d’Asturies.