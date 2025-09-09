El hombre que apuñaló cinco veces a un argelino en Gijón queda en libertad tras declarar en el juzgado

El hombre que fue detenido este sábado por, supuestamente, apuñaladar cinco veces a un argelino en el entorno de la estación de Sanz Crespo, en Gijón, ha quedado en libertad provisional. El investigado pasó esta mañana a disposición judicial y tras este trámite, se ha optado por dejarlo en la calle. Eso sí, deberá compadecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial mientras dure la instrucción.

El brutal apuñalamiento tuvo lugar en el entorno de la estación de tren de Sanz Crespo. Un joven, de nacionalidad argelina, tuvo que recibir asistencia médica este pasado sábado tras haber sido atacado por un hombre que le propinó, al menos, cinco puñaladas. Así lo confirman las fuentes consultadas por este periódico, que indican también a que el autor del ataque fue poco después detenido por efectivos de la Policía Local de Gijón. Pese a lo aparatosa de la agresión, en principio, ninguna de las puñaladas tocó órganos vitales por lo que no se teme por la vida de la víctima.

Explican estas mismas fuentes que los dos, tanto el herido como el agresor, son usuarios de recursos sociales de la ciudad. La estación de Sanz Crespo es un lugar donde no es infrecuente que este tipo de acciones se produzcan. Se han dado varios casos en los últimos años. De hecho, en la cuesta que hay bajo el viaducto de Carlos Marx es un punto frecuente en el que personas que carece de hogar y que, además, padecen todo tipo de adicciones, paren a dormir. Lo hacen en un espacio que es completamente insalubre y en el que las intervenciones policiales suceden cada cierto tiempo.

En lo ocurrido el sábado, el herido recibió al menos cinco puñaladas. Una de ellas fue en el cuello, otra en la zona de la rodilla y varias de ellas en el costado. Si bien, ninguno de las acometidas con el cuchillo que empleaba la víctima tocó ningún órgano vital. Es por ello que las primeras valoraciones acerca de su estado de salud tras haber sido conducido a un centro médico de la ciudad eran halagüeñas. Es decir, no se temía por la vida de este joven.

El agresor fue detenido por efectivos de la Policía Local. Varios agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos alertados por lo que estaba sucediendo. Se pudo arrestar al implicado que, en teoría, debería pasar a disposición judicial a las próximas horas para conocer cuál será su futuro. Habrá que ver también en qué sentido va la posible instrucción que se pueda abrir por este suceso. El hombre podría enfrentarse a un delito de lesiones, pero también ser encausado por tentativa de homicidio.

Otros casos en el entorno de la estación

No sería extraño que la instrucción fuera por la segunda vía. En agosto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias confirmaba, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la condena para un hombre que propinó varias puñaladas a otro en el interior del Albergue Covadonga. Los hechos ocurrieron en junio de 2023. Inicialmente, el implicado fue condenado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a ocho años de cárcel por asesinato en grado de tentativa.

El recurso, que no fue tenido en cuenta por el TSJA, venía porque el procesado adujo que padecía problemas de salud mental. Dicho atenuante ya se tuvo en cuenta en la primera sentencia. n