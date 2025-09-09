El Hospital Covadonga de Gijón instala dos puntos de recarga rápida para coches eléctricos en su parking

El Hospital Ribera Covadonga de Gijón ha instalado en su zona de aparcamiento dos puntos de recarga para coches eléctricos. Desde el complejo remarcan que estos puntos están "dotados del cargador más rápido del centro urbano de Gijón, con 110 kW".

La encargada de garantizar la gestión y el servicio de recarga, así como del despliegue de la infraestructura y la instalación en el hospital será Remo. "Con esta nueva iniciativa confirmamos nuestra apuesta por la sostenibilidad medioambiental, la reducción de la huella de carbono y también la provisión de un servicio cada vez más demandado por pacientes y profesionales este centro sanitario ubicado en Gijón", subrayan desde el Hospital Covadonga.

Su gerente, Vanesa Álvarez, apunta que "para el grupo sanitario Ribera el compromiso con el medioambiente es estratégico en la actividad diaria de todos sus hospitales y clínicas".