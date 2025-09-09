La obra de la torre en San Pedro sigue a la remodelación interior de los 90

La obra de rehabilitación de la iglesia de San Pedro, para reemplazar la pirámide que hay sobre el campanario por otra idéntica, pero con mejores materiales, tras los desprendimientos de trozos de mortero de la actual, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, será la segunda gran obra que se acometerá en iglesia que forma una de las estampas más conocidas de la ciudad en un extremo de su principal paseo marítimo. En los años 90 del siglo pasado, ya se tuvieron que acometer obras de reparación y embellecimiento en el interior del templo, según recuerda el párroco actual, Javier Gómez Cuesta.

Aquello fue "en tiempos de de Don Boni, cuando se hizo una obra en el suelo interior de la iglesia, sobre los años 90", señala Gómez Cuesta en referencia a su predecesor, el sacerdote Bonifacio Alonso, quien en los años noventa del siglo pasado impulsó la creación de la "Asociación Amigos de San Pedro" para acometer una obra necesaria y también costosa de reparación y embellecimiento.

Una actuación que entonces generó cierta polémica por uno de sus elementos, la colocación de una gran cruz de casi tres metros de altura, de acero inoxidable y con luces de neón, que pocos años después acabó teniendo que retirarse ante los reparos del Arzobispado y de la Consejería de Cultura.

A aquellas obras de remodelación y embellecimiento en el interior del templo se sumó posteriormente otra actuación, el cierre externo de las dependencias del área administrativa y sacristía de la parroquia, que se inauguró en 2001.

La rehabilitación del templo que ahora se va a acometer es de mayor calado y consistirá en la sustitución de las losetas de mortero de la parte superior de la torre por otras idénticas prefabricadas en hormigón polímero y ancladas con acero inoxidable en lugar de con hierros.

Para sufragar esta inversión, que se prevé cuantiosa, la parroquia abrirá una suscripción popular. La rehabilitación estará dirigida por el arquitecto Diego Cabezudo, junto al ingeniero Andrés Alonso Quintanilla.

Los primeros pasos para acometer estos trabajos ya se han dado, con un levantamiento topográfico utilizando drones, para asegurarse de que encajen a la perfección las nuevas piezas que van a sustituir a las deteriordadas en un edificio construido hace 71 años.

La iglesia de San Pedro se comenzó a construir el 20 de mayo de 1945 y se acabó el 16 de junio de 1954. Tiene el título de Iglesia Mayor y Principal, que le asignó el obispo Martínez Vigil al desmenbrarse a finales del siglo XIX para crear las nuevas parroquias de San Lorenzo y San José. Hasta entonces había sido la única parroquia de Gijón.

El templo primitivo se destruyó en la Guerra Civil y se barajó cambiar su ubicación, pero la voluntad de los feligreses y del párroco de entonces, Marino Soria, llevó a que se volviera a levantar en el mismo lugar.

Los cascotes que se han desprendido de la pirámide de la torre no han llegado a caer al suelo, debido a que la iglesia se construyó imitando el estilo prerrománico, con la torre en medio de la misma. Esto ha llevado a que los trozos de mortero que se desprenden caigan sobre el tejado de la iglesia.

La parroquia ya cuenta con autorización municipal para retirar, con una plataforma elevadora, dos muestras de las losetas que se van a sustituir y enviarlas a la fábrica en la que se van a hacer las nuevas. Una vez que esté realizado el proyecto, tanto el Ayuntamiento como Cultura deberán dar autorización para las obras en un edificio que está catalogado.