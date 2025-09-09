Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones
La vivienda está "para entrar a vivir" y en una quinta planta
B. Z. C.
Si estás buscando un piso en venta en Asturias que se ajuste a tu bolsillo, lo hemos encontrado. El portal inmobiliario tucasa.com acaba de publicar un chollo que no puedes dejar escapar. En pleno centro de la ciudad, cerca de grandes espacios verdes, luminoso y soleado, con vistas abiertas y a escasos cinco minutos de la playa. Y, además, ahora acaban de hacerle una rebaja de más de diez mil euros. Así es el piso que ahora está a la venta y que puede ser tuyo por un precio muy competitivo que, además, acaba de rebajarse en hasta tres mil euros.
La vivienda, en una quinta planta, dispone de una superficie de 106 metros cuadrados en buen estado repartidos en dos dormitorios (uno de ellos con armario empotrado), baño completo y aseo. Dispone, además, de un amplio salón comedor exterior con orientación sur-este por lo que tiene sol por la mañana.
La cocina y un dormitorio dan a patio de manzana que tiene sol por la tarde. Toda la vivienda es luminosa y soleada, con vistas abiertas a La Acerona y la Plaza de Europa. “Está para entrar a vivir y cambiar cocina y baños más adelante”, destacan en el anuncio de tucasa.com.
La ubicación, prosiguen en el anuncio, “es inmejorable pues está en el eje de todos los transportes”. Además de paradas de autobús que te conectan con todo Gijón, el piso está al lado de la estación de autobuses igualmente a un minuto, el tren a diez minutos. Muy cerca también de la calle Corrida, a menos de cinco minutos, y de las playas de Poniente y San Lorenzo a diez minutos paseando.
El precio de venta acaba de rebajarse desde los 280.000 euros a los 269.000 euros por los que está ahora a la venta.
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- Alarma en Gijón por la denuncia por desaparición de un hombre de 44 años desde el viernes: 'Estamos preocupados
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Gijón lanza un plan de renovación del pavimiento en una decena de calles: estas son las áreas afectadas
- Nuevas opciones para llegar desde Gijón a los campus de la Universidad de Oviedo: estos son los barrios que estrenan un autobús directo