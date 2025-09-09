Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones

Si estás buscando un piso en venta en Asturias que se ajuste a tu bolsillo, lo hemos encontrado. El portal inmobiliario tucasa.com acaba de publicar un chollo que no puedes dejar escapar. En pleno centro de la ciudad, cerca de grandes espacios verdes, luminoso y soleado, con vistas abiertas y a escasos cinco minutos de la playa. Y, además, ahora acaban de hacerle una rebaja de más de diez mil euros. Así es el piso que ahora está a la venta y que puede ser tuyo por un precio muy competitivo que, además, acaba de rebajarse en hasta tres mil euros.

La vivienda, en una quinta planta, dispone de una superficie de 106 metros cuadrados en buen estado repartidos en dos dormitorios (uno de ellos con armario empotrado), baño completo y aseo. Dispone, además, de un amplio salón comedor exterior con orientación sur-este por lo que tiene sol por la mañana.

La cocina y un dormitorio dan a patio de manzana que tiene sol por la tarde. Toda la vivienda es luminosa y soleada, con vistas abiertas a La Acerona y la Plaza de Europa. “Está para entrar a vivir y cambiar cocina y baños más adelante”, destacan en el anuncio de tucasa.com.

La ubicación, prosiguen en el anuncio, “es inmejorable pues está en el eje de todos los transportes”. Además de paradas de autobús que te conectan con todo Gijón, el piso está al lado de la estación de autobuses igualmente a un minuto, el tren a diez minutos. Muy cerca también de la calle Corrida, a menos de cinco minutos, y de las playas de Poniente y San Lorenzo a diez minutos paseando.

El precio de venta acaba de rebajarse desde los 280.000 euros a los 269.000 euros por los que está ahora a la venta.