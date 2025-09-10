Un barco de suministros atraca en el Muelle para evitar consignatario

El "Windora" ("Kjord Alpha"), un buque para el traslado de personal y suministros a plataformas "offshore" (campos eólicos marinos o plataformas de petróleo y gas en alta mar), ha optado por atracar en el Muelle de Gijón para ahorrarse costos en los que incurriría en su escala en Gijón de ir al puerto de El Musel, entre ellos la obligación de contratar un consignatario para El Musel, algo que no es preciso en un puerto deportivo. Además de ese coste, también se evita el papeleo asociado.

El barco se encontraba ayer atracado en el primer pantalán de la dársena de Fomentín, el más próximo al canal de navegación y también en las inmediaciones de la rampa de la Varada de Fomento. Usuarios del Puerto Deportivo de Gijón trasladaron ayer a este diario que consideran que, por sus dimensiones, este barco está dificultando la navegación por el canal.

El armador del "Windora" es la compañía Njord Offshore, con sede en el Reino Unido. El barco llegó a Gijón procedente del puerto británico de Cowes y está haciendo escala en Gijón antes de poner rumbo al puerto mexicano de Altamira este viernes.

El "Windora" fue construido en 2014 con casco de catamarán y en aluminio, y con bandera de Jersey, en los astilleros holandeses Damen. Tiene una eslora de 25,75 metros de largo por 10,06 metros de manga. Tiene un arqueo bruto de 167 y es precisamente esto lo que posibilita que pueda evitar atracar en un puerto mercante, dado que el límite a partir del que sí estaría obligado es de 170.

Este barco tiene un espacio en cubierta de 90 metros cuadrados y su capacidad de carga es de 13,5 toneladas. Puede transportar 12 pasajeros. Su velocidad de servicio es de 22 nudos, si bien puede alcanzar una velocidad punta de 24 nudos. El barco es de la clase Damen 2610, si bien el barco atracado en el Puerto Deportivo de Gijón cuenta con modificaciones específicas encargadas para el mismo por el armador, como un salón para pasajeros reconfigurado y con más ventanas.

Aunque se trata de una embarcación en tránsito, el atraque de la misma no se ha realizado en la zona habitual para tránsitos en el antepuerto del puerto deportivo. Entre los planes de mejora que tiene la dirección del puerto deportivo figura precisamente cambiar el uso del antepuerto para destinarlo a amarres permanentes, en lugar de a acoger embarcaciones en tránsito, trasladando los tránsitos a los primeros pantalanes de las dársenas de Fomento y de Fomentín, como es este caso. Este primer pantalán de Fomentín tiene problemas de agitación del agua cuando hay temporales, algo que también afecta al muelle de espera de la Antigua Rula, motivo por el que se plantea el cambio de la zona de tránsitos, más frecuentes en verano, cuando no hay temporales.