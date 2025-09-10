Grave atropello en Gijón: un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas

Grave accidente en Gijón. Un coche ha invadido la acera y arrollado esta tarde una terraza provocando varios heridos en pleno centro de la ciudad. En concreto, el vehículo perdió el control y se subió la acera causando daños a varias personas, la mayoría leves afortunadamente, en la confluencia entre las calles Capua y Casimiro Velasco, muy cerca de la plazuela de San Miguel.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios en varias ambulancias, agentes de la Policía Local e integrantes del cuerpo de bomberos de Gijón para atender a las personas afectadas e investigar lo ocurrido. Según las primeras hipótesis, "el coche, automático, estaba estacionado y al iniciar la marcha la conductora perdió el control del vehículo y colisionó contra la terraza", explican fuentes municipales. El vehículo lo conducía una mujer que iba acompañada por dos niños. Los tres han resultado ilesos.

La zona estuvo acordonada durante el operativo para que los equipos de emergencias atendiesen a los afectados, pues el siniestro generó gran expectación en la zona y también un enorme susto a vecinos y comerciantes próximos. "No sabemos cómo pudo pasar. Oímos un 'boom' tremendo", señalaba un comerciante de la calle.

De las personas que se encontraban en la terraza dos han resultado heridas de distinta consideración. Una de ellas, la más grave, se dolía de un golpe en la cabeza mientras que la otra fue atendida por dolores en el brazo. Ambas recibieron asistencia sanitaria en el lugar antes de su traslado al hospital para una revisión más exhaustiva. "Ha sido un milagro que no haya pasado algo más", compartía otra persona, testigo de los hechos.

Los bomberos se encargaron de retirar el vehículo, que también provocó daños en el portal del edificio número 18 de la calle Capua. Los daños en la terraza hostelera del negocio afectado también fueron evidentes.

El atropello en el centro de Gijón, en imágenes / Marcos León