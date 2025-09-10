Dos colegios en uno para empezar el curso en Gijón: los alumnos de Los Campos encuentran cobijo en el Asturias por las obras de mejora en su centro

"Expectantes y nerviosos". De esta forma volvieron ayer a la rutina los más de cien alumnos del colegio Los Campos, cuya comunidad educativa llevará a cabo el curso lectivo que acaba de arrancar en las instalaciones del colegio Asturias, el centro que les "acogerá" hasta que finalice la obra que se está acometiendo para rehabilitar Los Campos.

El reloj marcaba las nueve menos veinte de la mañana cuando el alumnado y parte del equipo docente de Los Campos partieron hacia el Asturias en dos autobuses. En ese lugar les esperaba María Dolores Fernández, la directora de este colegio ubicado en el barrio del Polígono, además de los 21 maestros y los alrededor de 220 alumnos que lo integran.

Para ellos, la jornada de ayer también era una experiencia novedosa. "Es el día cero", expresó Fernández, que tras superar la primera mañana con alumnado del curso educativo agradeció que "todos los estudiantes han venido con buena predisposición". "En la medida de lo posible, queremos que ellos se sientan lo mejor posible", añadió la directora del Asturias.

Los niños del colegio Los Campos arrancan su curso en el Asturias debido a las obras en su centro educativo (en imágenes) / Juan Plaza

Por su parte, su homólogo en el colegio Los Campos, Toni Medina, agradeció la bienvenida que habían recibido en la que será su "nueva casa" hasta que finalicen los trabajos de rehabilitación en su centro. "Tanto la primera semana sin alumnado como hoy (por ayer) hemos sentido que están en todo momento abiertos a colaborar con nosotros y a facilitarnos el día a día", subrayó Medina.

La mañana con la que dio el pistoletazo de salida este curso 2025-2026 sirvió para que los alumnos se adaptaran a las que van a ser sus aulas. En total, las clases de Los Campos se dividirán en ocho unidades, de las cuales seis son para escolares de Primaria, y las dos restantes para Infantil. Su actividad se desarrollará en la primera y segunda planta del centro.

En autobús para ir a clase todos los días

Donde sí coincidirán con los estudiantes del Asturias será en el recreo. Algunos también compartirán espacios en el comedor. Los directores de los dos centros se mostraron ayer satisfechos con la convivencia de sus respectivos alumnos. "Ha habido cero conflictos y la interacción ha sido buena", valoraron los líderes de los equipos directivos de estos centros, que ya trabajan en dos espacios anexos en la planta baja. "Estar al lado es possitivo para facilitar la comunicación", señaló Fernández, quien confía en que la comunidad educativa del Asturias "saque lo positivo de esta nueva experiencia". "Entendemos que el centro reubicado necesita dignidad", recalcó.

De cara a estos primeros compases del curso, Toni Medina hizo hincapié en que "la clave es asegurar el bienestar de todos y, a partir de ahí, ir trabajando en lo académico". También valoró la puntualidad de los niños para tomar los autobuses hacia el Asturias, un trayecto al que tendrán que acostumbrarse mientras dure en su centro una obra que arrancó en enero y cuyo coste asciende hasta los 6,6 millones.

La vuelta al cole en Asturias

"Con muchas ganas", ilusiones y felicidad por el reencuentro con los compañeros y, también, "algunos nervios". Así ha sido la vuelta al cole en colegios, institutos y en el campus universitario de Gijón para miles de estudiantes que hoy arrancaban el nuevo curso escolar 2025/2026.