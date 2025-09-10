"Escena Amateur" ofrece 16 propuestas hasta diciembre

"Escena Amateur" regresa mañana y hasta el 11 de diciembre con un total de 17 propuestas escénicas. Las representaciones serán en los centros municipales integrados de la ciudad, además del centro social de Granda y la sala de conferencias del Antiguo Instituto, en la que se celebrará una mesa redonda sobre el futuro del teatro popular asturiano el 12 de noviembre.

En esta edición estarán compañías de la región y también de otros lugares, como Ciudad Real. La actividad arrancará mañana, en el CMI El Llano, a las 19.00 horas, con "Quiero ser artista", de Santa Bárbara. El 18 será el turno de "La Fonda", de San Félix de Valdesoto, en Pumarín. El 25, en El Coto, "El americano", de G. T. Selena, en El Coto.

En octubre estará en El Llano "Un día sin suerte", de Syntexto, el 2. El 9, "Hay xente pa too", de Rosario Trabanco, en Pumarín. "Entre mujeres", de Escena Manzanares llegará el 18 a El Llano. "Saxfem", de La Galerna, estará el 23 en Pumarín, y "La familia", de la Compañía asturiana de comedias, en El Coto. En noviembre, el jueves 6 se representará "Los colores del miedo", de Maliayo, en El Coto; "Porque lo digo yo", de El Hórreo, en Granda, el 8; "Mi nombre es Medea", de La Peseta", en el Ateneo, el 13; "Rififí a L’asturiana", de Carbayín, en Granda, el 15; "Tartufo play", de Kumen, en El Llano, el 20; "Machos", de La Cruz de Ceares, en Granda, el 22, y "Al final de la caleya too llega", de Padre Coll, en Granda, el 29.

En diciembre, el día 11 en el Ateneo de La Calzada estará "Ángel González, con pulso y con aliento", de La Máscara. n