Fernando Sáenz de Santamaría, geólogo: "El Muro se puede soterrar; habrá que decidir si es viable económicamente"

El geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, vicepresidente de la Plataforma Tecnológica de Túneles, impartió ayer la conferencia "La Variante de Pajares. Un reto constructivo de las infraestructuras españolas del siglo XXI", organizada por loa Antiguos Alumnos del Instituto Jovellanos en la Antigua Escuela de Comercio.

Hábleme del reto de la Variante.

Es una de las mayores obras de ingeniería y de ciencia que se ha hecho en España en el último siglo y medio. Es una obra modélica.

Que tuvo dificultades.

Muchas, pero las superamos todas sin problema. Teníamos un túnel gemelo que se iba desarrollando a la vez, el túnel de San Gotardo. Tanto el de San Gotardo como el de Pajares han llevado a cambiar muchas cosas en este tipo de obras, tanto en las máquinas como en la forma de investigar en los túneles.

¿Por ejemplo?

Hubo mucho aprendizaje. Cuando se hicieron Pajares y San Gotardo no había presupuesto para abundante investigación minera y geológica. Como consecuencia de la realización de estos túneles se vio la necesidad, y la UE lo empezó a subvencionar, de la realización de galerías auxiliares previas a la ejecución de los túneles. Eso es lo que se está haciendo en las obras actuales de túneles. Esas galerías se utilizan para reconocer el terreno y drenar los túneles principales que están a cotas superiores.

Hablemos de túneles en Gijón. ¿Considera que es factible soterrar el tráfico en el paseo del Muro de San Lorenzo estando tan cerca del mar?

Sí. De hecho, se hizo el parking de El Náutico. Lo que ocurre es que el soterramiento del Muro requiere técnica y requiere estudio. Se puede hacer, porque prácticamente todo se puede hacer. El problema es conocerlo previamente, para poder diseñar estructuras y cosas que sirvan para el fin que se quiere. En general, todo se puede hacer, realizando previamente la investigación adecuada.

¿Y desde el punto de vista económico?

Un túnel próximo al mar es más costoso, pero se puede hacer. Ahí entra lo que queremos y lo que estamos dispuestos a pagar por ello. Pero técnicamente no veo ningún problema en soterrar la carretera del paseo marítimo. Como poder, se puede hacer. Lo que hay es que hacer los estudios necesarios, elaborar el proyecto en función de la geología, de la hidrogeología y del tipo de materiales y, después, alguien tendrá que decidir si eso es viable económica, operativamente y para la ciudad.

¿Qué va a influir en el coste?

El tipo de material y de la hidrogeología del terreno.

El material se supone que será la arena de la antigua zona de playa y su sistema dunar.

Claro, la playa llegaba hasta bastante más adentro que ahora. Eso determinará el tipo de técnicas constructivas que serían necesarias para esa obra. Pero poder, se puede.

¿Y con los edificios próximos puede haber algún riesgo?

Habrá que asegurarse de que no, para eso se utilizan los métodos de auscultación. Todas las ciudades tienen metro y el Ave ha pasado a pocos metros de la Sagrada Familia de Barcelona. Hay técnicas para asegurar y reforzar el terreno, como pueden ser las pantallas de pilotes.

¿Qué opina del argumento que dio el Ministerio de Transportes para anular la licitación del vial de Jove soterrado por el riesgo que, dijo, podría comportar para edificios de viviendas próximos?

Eso es palabra de político. Todo se puede hacer, es un problema de dinero; de conocimiento y en función del conocimiento, proyecto y dinero. Otra cosa es que económicamente compense o no hacer según qué obra. Pero a estas alturas, técnicamente todo se puede hacer, prácticamente.

Más del subsuelo: túneles del metrotrén y la intermodal pendientes.

Y van a seguir estándolo, no parece que el Ministerio esté muy por la labor. Y no sólo eso, tampoco está por la labor de realizar las obras necesarias en el tramo entre Campomanes y los puertos de El Musel y Avilés, que forman parte del Corredor Atlántico sin que el Ministerio programe las inversiones necesarias para este tramo de 60 kilómetros para cumplir con las especificaciones del Corredor Atlántico, entre ellas que haya una vía de ancho internacional hasta los puertos.

¿Puede tener consecuencias?

Gravísimas. Marruecos va a mandar mercancía por barco a Inglaterra, cuando podía atravesar el estrecho y llegar por tren a El Musel y enviarla desde aquí, pero no es posible porque la línea queda cortada, porque no hay inversiones previstas para completarla. Entre otras cosas hace falta cambiar una curva en Veriña, llevar el ancho internacional hasta el Puerto. También afecta a la Zalia, que la van a convertir en un polígono industrial al no tener estación intermodal, cuando podía ser una terminal de contenedores enorme. Tenemos un puerto que nos costó 700 millones que está infrautilizado.

Acabado el carbón, ¿fin de la minería en Asturias?

Que va. Hay un montón de minerales estratégicos para la transición energética. Europa depende en la práctica de su importación de China y Rusia. La UE promueve que se extraigan aquí y en Asturias hay casi 700 indicios a investigar, entre ellos el yacimiento de Salave, que además de oro también tiene cobre y molibdeno.