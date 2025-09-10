Gijón congela los impuestos: "Hacer más con menos es posible"

"Lo fácil es subir todos los años los impuestos a los ciudadanos; es lo que vemos que hacen otras administraciones. El gobierno del Ayuntamiento de Gijón no piensa así y en eso estamos plenamente de acuerdo los dos partidos. Nosotros creemos que la buena gestión de hacer más con menos es posible". Jesús Martínez Salvador justificaba así la apuesta por la congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos impulsada desde el gobierno municipal como primer paso en el diseño de las cuentas municipales de 2026. Un presupuesto clave tras superarse el ecuador del mandato de regreso de Carmen Moriyón a la Alcaldía y del primer gobierno compartido de Foro y PP.

Martínez Salvador hacía esta reflexión en su condición de portavoz de la Junta de Gobierno que, unos minutos antes y con el beneplácito de los ediles de ambos partidos, había dado su aprobación a una propuesta fiscal que deja como están todos los impuestos municipales (IBI, viñeta, plusvalía y los impuestos de construcciones y actividad económica ) y en tasas y precios públicos hace ajustes menores que afectan l servicio de grúa, la reserva de espacios en los centros municipales y los precios del Jardín Botánico. En cuanto a las grandes empresas municipales, todo queda igual en los billetes del bus y el pago de la basura a Emulsa y desde la EMA se hace un reajuste sobre los contadores.

Participantes en una actividad en el Palacio de los Deportes de La Guía.

Ese "más con menos" no lo ve la oposición a quien la propuesta del gobierno se les presentó ayer mismo en una comisión de Hacienda abriendo así el periodo para que presenten sus enmiendas. Tienen hasta las 23.59 horas del día 23 para hacerlo. La izquierda denuncia que la propuesta pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y descapitaliza los servicios públicos. La hoja de ruta de la concejalía de Hacienda, que lidera María Mitre, es llevar el documento final al Pleno para su aprobación el 15 de octubre. Mientras, se avanza en el diseño de un presupuesto para 2026 que quiere blindar los grandes proyectos –empezando por Naval Azul, la Pecuaria y Tabacalera– sin dejar de atender el día a día de la ciudad.

Para el gobierno tener los ingresos suficientes para cumplir con esas pretensiones es posible sin subir los impuestos. "Si las reglas fiscales se eliminaran y el Ayuntamiento pudiera gastar e invertir todo lo que deseará podría tener sentido el debate, pero toda vez que el gasto máximo está limitado no vamos a exigir más al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de Gijón", sentenció el edil forista en referencia al tope que impone la regla de gasto. Un 2,8% para el año que viene. En su análisis el forista Martínez Salvador también se encargó de recordar que "no escapa a nadie que fue este partido quien rebajó el IBI o la tarifa por consumo del agua" y defender que las subidas de años anteriores, por ejemplo, en Emulsa o el Patronato Deportivo, "se hicieron de manera justificada y fueron estrictamente las necesarias".

Visitantes en el Jardín Botánico.

Vaciar la hucha municipal

Para la anterior edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda, la propuesta fiscal del gobierno es "decepcionante y populista" y asegura que la "supuesta congelación tributaria solo favorece a quienes más tienen y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria". Pineda se encargó de recordar que la anterior etapa de gobierno de Foro el incumplimiento de la regla de gasto impulso un plan de ajuste económico al Ayuntamiento gijonés. La propuesta socialista es "actualizar tasas e impuestos buscando la progresividad" y no, como acusan al gobierno ante el movimiento de recurrir al remanente de otras entidades municipales para amortizar la deuda del Ayuntamiento, "asaltar la caja de empresas municipales y organismos autónomos".

A ese asalto hacen referencia también en sus valoraciones los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. "Moriyón lo hizo ya en su último gobierno y está volviendo a hacerlo: su política fiscal descapitaliza los servicios públicos y acaba con los ahorros municipales. Congelan impuestos y tasas a la vez que vacían la hucha de las empresas municipales, la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal para pagar la deuda de su gobierno, sentenció Suárez Llana para quien se ha perdido la oportunidad de modernizar la fiscalidad municipal.

Olaya Suárez habla directamente de "irresponsabilidad" del equipo de gobierno y considera "delirante que sigan presumiendo de buenos gestores cuando las consecuencias de esta fiscalidad fanática son evidentes. Tan evidentes como que hoy (por el Pleno) van a fundirse el ahorro de años de nuestras empresas municipales y organismos autónomos para tapar los agujeros que van dejando Moriyón y Mitre en las cuentas".

Cambios mínimos en unas ordenanzas fiscales "congeladas"

Impuestos municipales. Hay congelación total. No se fijan subidas en ninguno de los cinco: IBI, viñeta, plusvalía y los impuestos de construcciones y de actividades económicas. Tasas. Los cambios solo afectan a dos tasas con un ajuste en la redacción de la cuota tributaria en el mercado de La Camocha y nueva ordenación con ampliación de tarifas incorporada en las recogidas de la grúa, que incluyen ya patinetes, otros vechículos de movilidad personal y remolques. Precios publicos. En los que corresponden al Ayuntamiento solo hay cambios en la ordenanza de cesión de espacios en centros municipales y en la de precios de entrada al Jardín Botánico, que incorpora nuevos tipos de acceso. Dentro de los organismos autónomos solo hay cambios en el Patronato Deportivo, y en concreto en cuatro ordenanzas. Las novedades tienen que ver con precios en nuevos servicios y el desglose de la tarifa propia para los abonados a "Gijón deporte". Empresas municipales. Se quedan como están los precios de Emulsa y Emtusa. También se congelan los de la EMA, aunque en su ordenanza hay un cambio para incorporar pagos por los contadores.