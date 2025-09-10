El Grupo Junquera suma a su flota un nuevo carguero, ya en El Musel

La naviera Navinorte, una de las compañías del Grupo Junquera, incorpora a su flota al "Sueve", un carguero de nueva construcción adquirido para reemplazar al "Angón", ya vendido por la compañía marítima gijonesa. El "Sueve", habilitado para carga general, atracó ayer en la quinta alineación de El Musel. El barco llega a Gijón para la ceremonia de su amadrinamiento, que tendrá lugar el próximo jueves.

La construcción del barco se realizó en dos astilleros. Primero en Partner Stocnia (Polonia) y acabó de construirse en Thecla Bodewes Shipyard Kampen (Holanda). El "Sueve" tiene 87 metros de eslora por 13,70 de manga y 3,60 de calado, con un arqueo de 3.000 GT. Su capacidad de carga es de 5.000 toneladas en su única bodega.

Su propulsión es diesel eléctrica. Dispone de dos motores propulsores eléctricos con una potencia total de 1.000 kilovatios. Su velocidad de servicio es de nueve nudos, pudiendo alcanzar una velocidad punta de 11 nudos. La tripulación del barco es de ocho personas. Tiene bandera de Madeira (Portugal).

Cuatro mercantes

El barco zarpó el pasado viernes del puerto holandés de Harlingen y llegó ayer a El Musel para la ceremonia de amadrinamiento de mañana jueves. El mercado en el que está previsto que opere son servicios en Europa y en el norte de África, sin rutas fijas. El "Sueve" se suma a los otros tres barcos que mantiene en servicio Navinorte, el "Amuesa", el "Cuera" y el "Cornión".

Además de su actividad naviera, el Grupo Junquera también es armador, broker marítimo, operador de buque, estibadores, consignatarios, realizan suministros navales e industriales y de defensas Yokohama y cuentan con varios remolcadores, entre ellos los que prestan servicio en El Musel a través de la empresa Remolques Gijoneses y también con remolques de altura. Además cuentan con empresas de alquiler y reparación de embarcaciones náuticas, surf y los vehículos eléctricos compartidos (car sharing) Guppy.