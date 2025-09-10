Luz verde al plan municipal para reactivar la construcción de pisos asequibles en Gijón: "Es la mejor medida y la más efectiva"

El Ayuntamiento de Gijón ha reactivado hoy miércoles, en una Junta de Gobierno extraordinaria, la licitación del Plan Llave, un proyecto municipal para la construcción de vivienda asequible en la ciudad. En concreto, el plan "permitirá construir 500 viviendas protegidas en el actual mandato", destacan fuentes consistoriales.

La Junta de Gobierno aprobó esta mañana los pliegos para licitar el primer lote, el cual consta de 120 viviendas. Estos documentos, que contempla las posibles actualizaciones del módulo de vivienda protegida, regirán la licitación, por concurso abierto, para la permuta de seis parcelas municipales por vivienda futura, sometiendo las edificaciones resultantes a un régimen de vivienda de protección, en concreto, Vivienda Protegida Concertada (VPC).

Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador, en la presentación del Plan Llave. / Juan Plaza

Con este paso del Ayuntamiento, prosiguen las mismas fuentes, "las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 45 días para presentar ofertas". “El Plan Llave es la mejor medida y la más efectiva que un Ayuntamiento puede llevar a cabo para que en su territorio se construya una bolsa de vivienda protegida. Con esta iniciativa pionera, Gijón vuelve a liderar la respuesta a los problemas de la ciudadanía”, destacó el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

La licitación en cuestión había quedado en suspenso hace casi dos meses para encarar una modificación del pliego de condiciones que contemplara las posibles actualizaciones del módulo de vivienda protegida.

Ubicación de las viviendas del plan "Llave". / LNE

Esa suspensión se oficializaba el pasado 15 de julio, justo el día previsto para el cierre del plazo dado a las empresas constructoras para que presentaran sus ofertas a las seis fincas ofertadas desde el Ayuntamiento, y tenía como antecedente –como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– un escrito de la patronal CAC-Asprocon mostrando su inquietud por las condiciones del acuerdo con el Ayuntamiento ante una eventual subida del módulo, como pide el sector desde hace tiempo. En la propuesta municipal inicial el precio del módulo se mantenía igual para todo el proyecto, durase los años que durase.

Seis fincas, tres lotes y 120 nuevos pisos en la ciudad

La reactivación de la licitación de las parcelas –que el Ayuntamiento permutará por un porcentaje de las viviendas que se construyan en cada una– conllevará la apertura de un nuevo periodo para la recepción inicial. La idea es que ronde los tres meses como el plazo con que arrancó en su momento.

Esta licitación se organiza en tres lotes, de dos fincas cada uno, con la estimación de que se construyan 120 pisos de los que 20 pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento con la permuta. El lote 1 lo conforman dos fincas en Ceares con capacidad para 10 y 33 viviendas de las que habría que ceder 1 y 6 viviendas, respectivamente; el lote 2 incluye un solar en Perchera-La Braña para 22 pisos, con cesión de 4, y otro en el Coto para 27, con cesión de 5; y el lote 3 son dos fincas en Nuevo Gijón que darían soporte a 7 y 21 viviendas en cada uno con una cesión estimada en cada una de ellas de uno y tres pisos.