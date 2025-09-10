"Menas fuera" y simbología nazi: un detenido por colocar carteles en varios puntos de Asturias contra los menores no acompañados

Un hombre de 55 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de odio contra los menores no acompañados que han llegado a Asturias en los últimos meses. Señalan los agentes que este individuo es el autor de varias pancartas colocadas en distintos puntos de Asturias en los que se alentaba a cometer acciones violentas contra estos jóvenes. En los carteles se podían leer expresiones como "Menas no" o "Menas fuera" a las que añadía simbología nazi o de grupos de extrema derecha, según explican desde la comisaría de El Natahoyo.

La investigación se inició en Gijón el pasado día 12 de agosto, con la aparición de una pancarta en uno de los centros de Protección Internacional con el mensaje de “Menas Fuera” nada más saberse la llegada de los primeros migrantes no acompañados a Asturias. A los agentes, explican fuentes policiales, les resultó llamativo cómo estaba escrita la letra “S” de la palabra “Menas”, con una tipografía Fraktur, caracterizada por sus formas angulosas, adoptada por el escuadrón de protección Schutzstaffel, organización al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania Nazi.

De la misma manera, en el lado izquierdo de la pancarta había otro símbolo característico en color azul, que se corresponde con el logo de la Segunda División Panzer de las “SS” alemanas.

De Gijón a San Martín del Rey Aurelio pasando por Oviedo

Estos símbolos motivaron que los investigadores centrasen sus pesquisas en miembros de organizaciones con ideología de ultra derecha. Fruto de las labores, se pudieron atribuir otras tres pancartas al mismo autor, concretamente una el día 24 de abril de 2025 en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en la pasarela de Alcampo a la estación de Carroceda del Entrego, en la AS-117, con el mensaje “Menas No”, otra más colocada al día siguiente, también en San Martín del Rey Aurelio, en la paso peatonal que va desde la localidad de Piquera hasta el Pozo Sotón, con el mensaje “Menas Fuera”.

También se le atribuye otra en Oviedo, que apareció el 18 de julio en una valla situada sobre el túnel de acceso al barrio de La Corredoria, por el cual transcurre la carretera AS-390, con el mensaje “Menas no, corrupción”.

En todas las pancartas, detallan desde la Policía Nacional, "aparecían símbolos nazis y de organizaciones de ultra derecha". La semana pasada, tras identificar al presunto autor, se procedió a su localización y detención justamente cuando transportaba una nueva pancarta similar a las anteriores en el maletero de su coche, junto a ochenta y cinco pegatinas con mensajes xenófobos. Se le sorprendió en Oviedo.

Delitos de odio

Desde la creación de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD)en 2018, España ha consolidado un enfoque integral en esta materia, articulando medidas preventivas, de investigación y de sensibilización. Tras dos planes de acción previos, en marzo se puso en marcha un tercero para dar continuidad a la lucha contra los delitos e incidentes de odio. El objetivo es prevenir y responder con firmeza, reduciendo el daño a las víctimas y mejorando la actuación policial. Para ello, se refuerzan las capacidades de las Fuerzas de Seguridad con unidades especializadas y mejores sistemas de coordinación.