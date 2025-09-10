Un motorista herido al ser arrollado por una ambulancia en Gijón
El afectado fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes
Un motorista resultó herido ayer por la noche en Gijón después de sufrir un aparatoso accidente en la avenida de Schulz. El afectado fue arrollado por una ambulancia, según confirman fuentes municipales.
El accidente tuvo lugar sobre las 23.35 horas en la confluencia de la avenida de Schulz con la calle Ana María, en el barrio de El Llano. La ambulancia arrolló al motorista, que quedó tendido en el suelo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para esclarecer las causas del siniestro.
Los servicios sanitarios, por su parte, se hicieron cargo del motorista, que fue trasladado al Hospital de Cabueñes para una exhaustiva exploración. Afortunadamente, confirman las mismas fuentes, las lesiones que presentaba no revestían excesiva gravedad.
Fruto del impacto, la motocicleta en la que viajaba el afectado sufrió importantes daños.
